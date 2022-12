Bourbon Ibirapuera: conforto, sofisticação, lazer e gastronomia contemporânea

Reginaldo Pupo

Muito procurada por realizar eventos corporativos durante todo o ano, a megalópole São Paulo atrai executivos de todo o país e de diversas partes do mundo, que vêm à capital para participar de feiras, congressos, simpósios, reuniões e, claro, fechar negócios.

Para isso, a cidade possui uma rica e diversificada estrutura hoteleira para absorver essa demanda, cada vez mais crescente. E o mercado hoteleiro não para de crescer. São dezenas de lançamentos do setor, cuja maioria das unidades pertence a grandes redes de hotéis.

Uma delas, a Bourbon, com unidades também no interior paulista e em várias cidades brasileiras, mantém um hotel bem disputado em São Paulo, em parte por conta de sua elogiada hospedagem, e também por causa de sua localização, em Moema, próximo à estação de metrô Eucaliptos, a apenas três quilômetros do aeroporto de Congonhas e ao lado do badalado Shopping Ibirapuera.

Os vidros espelhados das imponentes torres dão um toque característico de modernidade e sofisticação do Bourbon Convention Ibirapuera Hotel. A recepção é generosa e o átrio também mostra sua grandiosidade. O Lobby Café Ipê oferece salgados, doces e bebidas, onde o hóspede já pode relaxar antes de acessar as suítes.

Conforto

Além das facilidades, o hotel se destaca pelas acomodações amplas e confortáveis, com cores e decoração clean, que os tornam aconchegantes e confortáveis. Excelentes para um relaxing depois de uma reunião importante ou de um fechamento de um negócio.

A cama king size com lençóis e travesseiros macios e aromatizados garantem uma boa e revigorante noite de sono na Suíte Deluxe. As janelas possuem um tratamento acústico que tornam o ambiente super silencioso. Dá até para colocar a leitura em dia sem ouvir buzinaço e o barulho de motores de carros e aviões.

A suíte Deluxe, com 40 m², conta com um banheiro de tamanho diferenciado, ar-condicionado com controle individual, TV a cabo, estação de trabalho, secador de cabelos, cofre digital e Wi-Fi cortesia.

Para acompanhar os bons momentos no quarto, que tal desfrutar das bebidas do frigobar? Água, refrigerantes, cervejas, além de salgados e chocolates, quebram um galho caso a fome resolva aparecer em plena madrugada. Mas se não for o necessário, o hotel possui serviço de quarto, onde é possível solicitar lanches e pratos a qualquer hora.

O Bourbon Convention Ibirapuera Hotel possui várias categorias de quartos, entre elas, a Superior com duas camas, Deluxe, Executive, Superior Casal, Premium, Bed, Home, Spa, Superior Prime, Prime Superior (com duas camas) e suíte família.

Nem só de negócios vive um hóspede de um hotel deste porte. Muitos executivos, principalmente de outros estados, também levam familiares para aproveitar e conhecer a capital paulista,

O Bourbon Convention Ibirapuera Hotel possui uma variada opção de lazer, que pode ser usufruída principalmente em dias de chuva. A piscina é coberta, com área de descanso e sauna seca e úmida. O Fitness Center tem equipamentos modernos para a prática de exercícios físicos para deixar a saúde em ordem.

Para as crianças, o empreendimento possui um espaço kids, com uma ampla área repleta de brinquedos e recreação infantil com monitores especializados. Funciona inclusive aos sábados e domingos. As comodidades não param por aí. O estacionamento funciona no sistema de valet. É só deixar o carro com o manobrista que ele fará o resto.

O Bourbon Convention Ibirapuera Hotel possui até mesmo uma galeria de arte, que liga o hotel ao restaurante Zilliz. As obras são expostas de forma permanente e são assinadas pelo renomado artista Gregory Fink. Uma excelente oportunidade para apreciar as dezenas de quadros e fazer uma viagem ao mundo cultural.

Zilliz, restaurante do Bourbon Ibirapuera, surpreende por sua gastronomia contemporânea saborosa

Além de sua excelência em hospedagem, o Bourbon Convention Ibirapuera Hotel também capricha na gastronomia com o Zilliz Bar e Lounge, restaurante que funciona anexo ao empreendimento. Com uma pegada contemporânea, elabora pratos que variam entre carnes, massas e risotos.

Muito mais que um restaurante, o Zillis também funciona como bar, o que oferece uma experiência interessante aos hóspedes e público em geral que pretende apenas curtir uma happy hour, com destaque para petiscos e diversos drinques autorais.

Entre as opções de petiscos estão os tradicionais Dadinhos de Tapioca, Mix de Pastéis, Coxinha de Creme Gourmet, Bolinho de Abóbora da Casa, Bolinho de Bacalhau, Tábua de Embutidos e Queijos, Picanha Aperitivo e Batatas Fritas.

Mas antes de pedir o prato principal, que tal uma entradinha? As opções vão de saladas a carpaccio. Destaque para a salada morna de frutos do mar, com folhas verdes nobres, lula, tentáculos de polvo e vinagrete de tomilho. O saboroso carpaccio é preparado com lâminas finas de carne, rúcula, molho de alcaparras e torradas como acompanhamento.

Se estiver aquele clima friozinho na capital, experimente as opções de sopas e cremes. A Canda Brasileira vem com peito de frango desfiado, cenoura, batata, abobrinha, arroz cozido e torradas. O creme de abóbora é simplesmente divino! Vem com carne seca e torradas.

Entre as três opções de carnes, é difícil escolher uma só. A Picanha à Moda do Chef é grelhada, servida com arroz especial de ovos e salsinha, batata rústica, bacon e flocos de alho, que conferem um sabor mais acentuado.

A outra opção também é da dar água na boca. O Bife Ancho, igualmente grelhado, é servido com batata bolinha salteada, arroz biro biro e alho confitado. Os amantes da carne também ficarão em dúvida se pedirão o Coração de Mignon, com aligot de batata, chips de parma ao molho de vinho do porto.

Massas e risotos

A culinária italiana também está presente no cardápio do Zilliz. As massas e risotos têm representação garantida no lugar. Experimente o Ravioli Recheado, mas preparado de forma diferente, como massas de pastel , recheada com mozzarella de búfala, ao molho pomodoro de tomates frescos.

Se os amantes de carnes terão dificuldades para escolher um corte melhor que o outro, os apaixonados por massas e risotos também terão esse saboroso “problema”. Até porque o Nhoque Especial, de espinafre com ragu de ossobuco, certamente é uma verdadeira “perdição”.

Entre os risotos, é difícil escolher entre o de camarão (preparado com arroz arbóreo, camarão, uvas frescas e parmesão) e o de cogumelos (também com arroz arbóreo, seleção de cogumelos selvagens e queijo parmesão).

Quem mora na praia certamente vai ter uma “quedinha” pelos peixes do cardápio para matar saudades. O Salmão Mediterrâneo é bem saboroso, grelhado no ponto certo e marinado ao molho pesto. Ele é servido com uma variedade de legumes salteados. O Filé de Pescada com Crosta de Focaccia é servido com noisette de legumes e purê de cará.

Após ter essas experiências divinas, é difícil ir embora sem antes pedir aos solícitos, educados e bem humorados atendentes aquela sobremesa especial. Escolha entre o Crepe de Amêndoas, Profiterole Recheado, Panna Cotta e Frutas Laminadas.

Todos os itens do cardápio são servidos em lindos pratos de cerâmica, que mantém os alimentos aquecidos por mais tempo.

Coquetelaria

O Zilliz também é especializado na produção de drinques clássicos e autorais. São mais de 50 opções, uma verdadeira “Disneylândia” para quem aprecia bebidas em geral e destiladas.

O carro-chefe dos drinques é o Zillis Coquetel, que possui teor alcoólico médio. Ele é leve, cítrico, defumado e adocicado, feito com cachaça envelhecida, cream ginger Ale, xarope de mel, limão taiti, gengibre e hortelã bicolor.

Quem gosta de caipirinha poderá escolher a base de preparo, entre açúcar mascavo ou refinado; demerara ou rapadura; e os ingredientes. A bebida poderá ser preparada com cachaça da casa, cachaça premium, vodca sky, vodca importada ou saquê. Mas atenção, após beber, não dirija, combinado?

Ambientes e música ao vivo

Os três ambientes, todos aconchegantes e com uma iluminação tênue, proporcionam uma experiência ainda mais gostosa. O Zillis consegue unir a arquitetura moderna com um “quê” de rusticidade. Isso porque quase todos os ambientes são cercados por “paredes” envidraçadas, por onde é possível ver toda a vegetação no lado de fora. Por dentro, tudo muito moderno, com o piso amadeirado contrastando.

No primeiro ambiente, logo na entrada, sofás aconchegantes são um convite para aguardar a chegada de amigos e familiares ou para descansar após as incríveis experiências gastronômicas. Mais ao meio, as mesas são dividas no meio do salão ao próximo às paredes, onde as mesas recebem cadeiras ou bancos aconchegantes.

Ao fundo, o espaço, com pé direito alto, é dedicado a mesas com número maior de pessoas. É também onde é servido o buffet, servido aos domingos, com deliciosas opções de entradas, frios, quiches, clássicos pratos quentes e sobremesas para atender todos os gostos.

Já aos sábados o buffet é dedicado à tradicional feijoada, servida em caldeirões com acompanhamentos e conta com deliciosas guarnições, buffet de aperitivos e sobremesas. Os jantares são acompanhados por música ao vivo, com músicos que entoam clássicos da Música Popular Brasileira e Jazz.

O Zillis Bar e Lounge está localizado no complexo do Bourbon , localizado na Avenida Ibirapuera, 2927, Moema. Informações e reservas podem ser obtidas por meio do telefone (11) 5091.2339 (WhatsApp).