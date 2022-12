UBS Tranquilidade é certificada por engajamento em campanha de testagem de HIV e sífilis

Nesta sexta-feira (16) a Secretaria da Saúde, por meio do Programa Municipal de IST/Aids e Hepatites Virais, certificou a UBS Tranquilidade pelo destaque no engajamento na campanha estadual Fique Sabendo, de incentivo à prevenção ao HIV, à aids e a outras ISTs (infecções sexualmente transmissíveis). A ação, realizada entre os dias 1? e 7 de dezembro, mobilizou as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e os serviços especializados (CTA Ubiratan e SAE Carlos Cruz).

Ao todo foram realizados 1.331 testes para HIV e 1.334 para sífilis, dos quais 200 foram executados pela UBS Tranquilidade, sendo cem de cada. A segunda UBS a realizar mais testes foi a Santos Dumont (com 136), seguida das UBS Ponte Grande (134), Parque Alvorada (112) e Jardim Jacy (110). O objetivo da intensificação de testagem é obter o diagnóstico precoce das ISTs para o encaminhamento a tratamento em tempo oportuno e quebra nas cadeias de transmissão das doenças.

Considerando que em novembro a Atenção Primária de Saúde realizou 1.398 testes para HIV e 1.489 para sífilis, com a campanha, que teve duração de apenas uma semana, o município alcançou 95% do total de testes de HIV e 89,5% de sífilis realizados no mês anterior. “Isso mostra a importância do engajamento das equipes. Nós estamos acompanhando os números das campanhas anteriores e percebemos que a UBS Tranquilidade vem aumentando o engajamento, por isso nos reunimos aqui com este café da manhã num ato singelo de reconhecimento dos esforços de todos”, disse Fernanda Matta Carmo, chefe do programa IST/Aids.

Segundo informações do Ministério da Saúde, até junho de 2022 foram registrados no país 79.587 casos de sífilis adquirida, 31.090 de sífilis em gestantes e 12.014 de sífilis congênita. Em Guarulhos, de acordo com dados parciais até 5 de dezembro do Sinan NET – Sistema de Informação de Agravos de Notificação, foram registrados 251 de sífilis congênita (transmitida de mãe para filho durante a gestação) e 403 de sífilis gestante. Os casos de HIV e aids correspondem a 106 e 58, respectivamente.

