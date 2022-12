Natal Solidário leva 2,3 mil crianças ao Paço Municipal em tarde de alegria

Mais de 2,3 mil crianças se reuniram no Paço Municipal nesta sexta-feira (16) para celebrar o Natal Solidário 2022, evento realizado pela Prefeitura de Guarulhos por meio do Fundo Social de Solidariedade. Pequenos de 35 ONGs de todas as regiões da cidade aproveitaram uma tarde de muito calor com sorvete, cachorro-quente, hambúrguer, pipoca e algodão-doce. Eles também puderam brincar nos diversos brinquedos infláveis, além de usufruírem de pintura facial, gincanas, balões e palhaços que fizeram a alegria do evento junto do Papai Noel, que chegou em um helicóptero.

“Eu estou muito feliz de ver de novo essa festa acontecendo aqui. Que festa linda, cheia de crianças, eu fico emocionado”, disse o prefeito Guti, que chegou ao evento junto do Papai Noel, celebrando o retorno do projeto que ficou pausado durante dois anos por conta da pandemia. “E cada criança aqui vai ganhar um presente nesta tarde mágica”, acrescentou. Os brinquedos entregues foram arrecadados pelo Fundo Social nos últimos meses especialmente para o evento.

Logo após a chegada do bom velhinho as crianças fizeram fila para registrar o momento em fotos e vídeos e receber seus presentes. O canil da Guarda Civil Municipal (GCM) também participou da festa com uma apresentação de três cães que trabalham para a instituição, mostrando para as crianças vários truques que os animais aprendem a fazer e seguem como comando.

Boas experiências

José Ramos de Moraes, assistente social e diretor-geral da Associação Mulheres em Movimento, que levou 45 crianças ao evento, disse que é a primeira vez que a ONG participa da festa. “É tão envolvente esse projeto, muito bom porque alcança as crianças da periferia, que é o mais importante pra gente. A reação delas está sendo super positiva. Superou as expectativas, é um evento muito acolhedor”, afirmou. Ele contou ainda sobre a relação da associação com o Fundo Social, dizendo que o equipamento é primordial para o trabalho realizado por eles. “Sempre estão presentes ajudando em tudo o que precisamos. É um trabalho em rede que traz muitos benefícios para as famílias”, completou.

Patrocinadores e parceiros do evento

Neste ano participaram como patrocinadores e parceiros do evento a empresas Alucomaxx, Aurora Alimentos, Armarinhos Fernando, Assaí Atacadista, Açotubo, Chimica Baruel, Bela Toalha, Schütz Vasitex, Dagan Tubos de Aço, Doremus Alimentos, Lere, Grupo Continental, Beira Alta, Empretec, Spquim Produtos Químicos, Solistica, Japastel, GTS Transportes, Jomarca, Nobre Metais, Pman, Fix Implementos Rodoviários, Sabesp, Anima Festa, Strategicos Group, GFF Propagandas e Eventos e Hampton by Hilton.