Temperatura agradável na Serra da Mantiqueira é um convite irresistível a um bom risoto

Reginaldo Pupo

Mesmo às vésperas do verão, a cidade de Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira paulista, possui um clima bem agradável durante o dia e, à noite, aquele friozinho característico se faz presente até a alta madrugada, o que nos obriga até mesmo a usar um cobertor.

Friozinho sempre foi sinônimo de comer bem. Contando com as influências europeias, nossa gastronomia possui uma diversidade de iguarias que combinam bem com o clima agradável da serra. Carnes, massas, fondue e chocolate quente são os preferidos da maioria dos turistas e moradores.

Recentemente, a cidade ganhou uma risoteria que trouxe uma opção a mais na variada gastronomia local. Risotos também são uma boa pedida para o clima serrano, além de ser um prato leve e saudável.

Tradicional em São José dos Campos desde 2012, a Risoteria Villa Lobos subiu a serra e desembarcou em junho deste ano na parte mais tranquila do Capivari, o burburinho turístico-gastronômico de Campos do Jordão.

Ambiente

Em um ambiente agradável, acolhedor e intimista, a luz natural invade o salão envidraçado, que permite observar o verde em torno da casa. Afinal, a área é toda moldurada por araucárias centenárias. À noite, o ambiente fica ainda mais harmonioso, com luzes tênues e uma lareira para dar aquele charme especial.

O complexo tem um deck contemplativo com mesas dispostas estrategicamente na área externa para que os clientes possam degustar as opções do cardápio diante de um cenário ímpar. O mesmo visual também pode ser contemplado por quem estará nas mesas do charmoso ambiente interno.

De acordo com o Chef Tercio Raddatz, o risoto é um prato muito apreciado em vários países devido à grande versatilidade em seu preparo. A casa é a única especializada na iguaria em Campos do Jordão e na Serra da Mantiqueira e traz receitas premiadas e conhecidas mundialmente.

O resultado é a produção de risotos saborosos, com combinações perfeitas e o principal ingrediente, o arroz carnaroli, no ponto correto. O Risoto de Gorgonzola com Bolognesa de Melanzana, preparado com arroz carnaroli e tomilho servido com bolonhesa de berinjela, é simplesmente divino e derrete na boca. Apesar de seu sabor marcante e acentuado, o gorgonzola surge no risoto com seu sabor peculiar mais leve.

O Risoto di Capri é também é preparado com arroz carnaroli com tomate seco, rúcula e tomate sweet grape, servido com mozzarella de búfala e pesto de manjericão.

Os mega apaixonados por cogumelos certamente vão amar o risoto desta iguaria, que leva uma saborosa combinação de shitake e shimeji, servidos com tartufo, queijo do tipo parmesão e pangrattato rústico.

Para os vegetarianso, há um risoto com arroz carnaroli servido com queijo brie, damasco e nozes. O brie também é usado como ingrediente nobre no Risoto Porcini com Sálvia, com arroz carnaroli com porcini italiano, vinho do Porto, finalizado na manteiga de sálvia, brie gratinado e pangrattato rústico.

Outros pratos

Risoteria Villa Lobos também possui em seu cardápio pratos clássicos contemporâneos, como carnes, massas e peixes. Destaque para o Ancho Grelhado, feito em frigideira de ferro com risoto de alho poró e gorgonzola ao molho chimichurri da casa.

Outra opção de carne é o Medalhão de Filé Mignon. São 250g do corte servidos com risoto de palmito e pimenta biquinho, finalizado com molho roti. Quem mora na praia e está na serra certamente vai matar saudades da gastronomia caiçara ao degustar o peixe do dia, sempre selado em frigideira de ferro, servido com risoto de limão siciliano e crème fraiche.

Antes de pedir o prato principal, experiente algumas das opções de entradas e brusquetas, A casa disponibiliza pães e antepastos, queijo burrata, tábua de queijos e frios, vinagrete e polvo e uma salada autoral da casa, a Villa Lobos. Entre as opções de brusquetas, individuais, estão as de brie, cogumelos, mortadela, presunto e caprese.

Para encerrar a experiência com chave de ouro, peça para os simpáticos, solícitos e educados atendentes a sobremesa especial da casa, o Frozen Mousse Villa Lobos, feito com chocolate branco, creme capuccino e chocolate belga, finalizado com grãos de café e raspas de chocolate.