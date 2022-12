Paulo Miklos abre programação de 2023 do Sesc Guarulhos

O ano de 2023 chega cheio de atrações no Sesc Guarulhos. Música e circo abrem a programação do ano em grande estilo. Nos dias 7 e 8 de janeiro, o músico Paulo Miklos apresenta repertório do álbum “Do Amor Não Vai Sobrar Ninguém”. Dias 13 e 14, o Cordel do Fogo Encantado traz seu novo show, “Água do Tempo”. A banda 14 Bis apresenta o show “Eletroacústico” nos dias 20, 21 e 22. Alaíde Costa apresenta músicas do álbum “O que meus calos dizem sobre mim” no dia 28. E no dia 29, o espetáculo circense “Cabaré Mágico das Maravilhas” encerra a programação do mês.

Programação | Janeiro/2023

__________

Marcelo Nova & Drake Nova

Marcelo Nova, um dos maiores e mais importantes compositores do rock nacional, ao lado de seu filho, Drake Nova, apresentam um show intimista, cru e memorável, que foca nos detalhes das canções e pelo contato próximo com o público.

Se filho de peixe, peixinho é, então Marcelo e Drake Nova formam um cardume inteiro. Marcelo Nova, um dos maiores e mais importantes compositores do rock nacional, encontrou em seu filho, Drake Nova, um parceiro mais do que consanguíneo. Em 2008, Drake assumiu a guitarra da banda de Marcelo para não sair mais. Hoje, mais de 10 anos depois, Drake é guitarrista solo da carreira solo de Marcelo, bem como do Camisa de Vênus, e a dupla está ainda mais unida: Drake gravou, produziu e compôs canções em parceria com o pai para seus dois últimos álbuns: “12 Fêmeas” (2013), de sua carreira solo, e “Dançando na Lua” (2016), do Camisa de Vênus.

Agora, os dois apresentam um espetáculo, literalmente, de pai e filho. Marcelo e Drake Nova, empunhando suas guitarras, e mais nada. Um show intimista, cru e memorável, que preza pelos detalhes das canções e pelo contato próximo com o público.

No palco, a versatilidade da formação em duo somada à afinidade de pai e filho criam o clima ideal de liberdade para que Marcelo Nova passeie desenvolto pelas várias fases da sua carreira, dos clássicos do Camisa de Vênus, às parcerias com Raul Seixas e as baladas densas e autobiográficas. É quase um workshop, que mescla música com diversas histórias da carreira de Marcelo.

A verdade é que neste show que foge do convencional, Marcelo saboreia o prazer único de compartilhar as luzes com o filho. Um prazer que eles dividem através de gestos e olhares de quem se conhece muito bem.

Dia 6 de janeiro. Sexta às 20h.

Não recomendado para menores de 16 anos.

Teatro. 356 lugares.

Ingressos: R$ 40,00 (inteira); R$ 20,00 (meia: estudante, servidor de escola pública, + 60 anos, aposentados e pessoas com deficiência); R$ 12,00 credencial plena (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes).

Ingressos à venda a partir de 20 de dezembro em sescsp.org.br e nas bilheterias das unidades a partir do dia 21.

_____________

Paulo Miklos – Do amor não vai sobrar ninguém

Neste show o músico Paulo Miklos mostra repertório de seu quarto álbum, Do Amor Não Vai Sobrar Ninguém. Canções de seus outros discos, além de sucessos do Titãs fazem parte do show. Paulo Miklos é um dos fundadores dos Titãs, banda com a qual lançou clássicos do rock nacional como Cabeça Dinossauro (1986), Jesus Não tem Dentes no País dos Banguelas (1987) e Ô Blésq Blow (1989). Gravou seu primeiro disco solo em 1994, em paralelo ao seu trabalho com o Titãs. Lançou também Vou Ser Feliz E Já Volto (2001). Deixou a banda em 2016, dedicando-se ao seu trabalho solo e à carreira de ator, que teve início em 2001 com “O Invasor de Beto Brant”. Em 2017, lançou A Gente Mora No Agora.

Dias 7 e 8 de janeiro. Sábado às 20h. Domingo às 18h.

Não recomendado para menores de 10 anos.

Teatro. 356 lugares.

Ingressos: R$ 40,00 (inteira); R$ 20,00 (meia: estudante, servidor de escola pública, + 60 anos, aposentados e pessoas com deficiência); R$ 12,00 credencial plena (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes).

Ingressos à venda a partir de 20 de dezembro em sescsp.org.br e nas bilheterias das unidades a partir do dia 21.

_______________________

Cordel do Fogo Encantado – Água do tempo

O novo show do Cordel do Fogo Encantado, Água do tempo, narra a trajetória criativa do grupo. Celebrando suas principais entidades referenciais, revivendo seus primeiros fundamentos artísticos ligados à poesia e ao teatro e atravessando as suas descobertas de uma música inventiva, influenciada pela experiência com produtores musicais nos seus 4 discos autorais, como Naná Vasconcelos, Carlos Eduardo Miranda e Fernando Catatau.

Dias 13 e 14 de janeiro. Sexta e sábado às 20h.

Não recomendado para menores de 14 anos.

Teatro. 356 lugares.

Ingressos: R$ 40,00 (inteira); R$ 20,00 (meia: estudante, servidor de escola pública, + 60 anos, aposentados e pessoas com deficiência); R$ 12,00 credencial plena (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes).

Ingressos à venda a partir de 20 de dezembro em sescsp.org.br e nas bilheterias das unidades a partir do dia 21.

___________________

A Borboleta sem Asas – com Grupo Trapiche

Babi é uma borboleta que nasceu sem asas. Certo dia, ela decide ir até o lago com as outras borboletas, mas elas a destratam por causa de sua deficiência. Ao decidir ir até o lago pela terra, ela conhece diversos outros insetos que a ajudam em sua trajetória, como a abelha Abel, o caramujo Magnólio e o vagalume Lamparino, entre outros, cada um com sua particularidade.

O espetáculo é ambientado em um grande jardim, onde vários animais e insetos buscam viver em harmonia. Assim, à medida que segue em direção ao lago, Babi, a borboleta sem asas, conhece o caramujo Magnólio, a abelha Abel e o vagalume Lamparino, entre outros, cada um com sua particularidade. E vai descobrir, nessa caminhada, que as deficiências são eficiências singulares, um modo particular de ser e estar na vida.

O musical “A Borboleta Sem Asas” é uma obra de César Cavelagna, com dramaturgia de Marcos Ferraz, músicas de Marcos Okura, Ricardo Brunelli e Vinícius Loyola, direção musical de Vinícius Loyola e direção artística de Paula Flaibann e Bebel Ribeiro.

Dia 15 de janeiro. Domingo às 17h.

Livre.

Teatro. 356 lugares.

Ingressos: R$ 25,00 (inteira); R$ 12,50 (meia: estudante, servidor de escola pública, + 60 anos, aposentados e pessoas com deficiência); R$ 7,50 credencial plena (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes).

Ingressos à venda a partir de 20 de dezembro em sescsp.org.br e nas bilheterias das unidades a partir do dia 21.

________

14 Bis – Eletroacústico

O show 14 Bis Acústico Ao Vivo traz de volta as origens da banda. No início do 14 BiS, na década de 80, a maioria das músicas foram feitas em formato acústico – violões/violas, flauta, gaita, e vocais ao estilo da banda.

Com 39anos de carreira e inúmeros LP/CD/DVDs lançados, a banda emplacou vários sucessos, como Planeta Sonho, Linda Juventude, Mesmo de Brincadeira, Canção da América, Nave de Prata, Caçador de Mim, Todo Azul do Mar, etc, que se tornaram hits que a banda obrigatoriamente executa em todos os shows.

Nesse show (a ser lançado futuramente em CD/DVD) a banda executa pela primeira vez canções como A qualquer tempo, Pedra Menina, Vale do Pavão, Ciranda, Carrrossel, Além Paraiso, entre outras. Além de músicas mais recentes, como Sonhando o Futuro (Claudio Venturini-Lô Borges)

A percussão de Celso Nascimento contribui muito para a polifonia rítmica do show e a participação de Christiano Caldas nos teclados, que acompanha também no formato plugado. Pra finalizar, músicas de sucesso da banda, em versão acústica, onde o vocal se destaca mais – – Planeta Sonho e a Linda Juventude se tornam, num mágico encontro de música e poesia, um hino de um país sonhando o futuro.

Dias 20, 21 e 22 de janeiro. Sexta e Sábado às 20h. Domingo às 18h.

Não recomendado para menores de 14 anos.

Teatro. 356 lugares.

Ingressos: R$ 40,00 (inteira); R$ 20,00 (meia: estudante, servidor de escola pública, + 60 anos, aposentados e pessoas com deficiência); R$ 12,00 credencial plena (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes).

Ingressos à venda a partir de 10 de janeiro em sescsp.org.br e nas bilheterias das unidades a partir do dia 11.

_____________________________________________________

Marisa Orth, Karina Buhr e Taciana Barros cantam Belchior, no show “Amar e Mudar as Coisas”

Marisa Orth, Karina Buhr e Taciana Barros interpretam as incríveis canções compostas por Belchior, no show “Amar e Mudar as Coisas”. O formato do espetáculo conta com as três artistas se entregando em interpretações intensas e vibrantes, que expõem as canções em arranjos que potencializam a face poética, filosófica e musical do genial e fundamental Belchior.

O projeto é fruto de uma detalhada pesquisa de cada composição escolhida, para que as versões apresentem elementos como solos e riffs das gravações originais e detalhes marcantes dos violões das apresentações ao vivo de Belchior. As artistas se apropriam das canções envolvidas por arranjos que resgatam a memória afetiva do público que participa cantando de forma divertida e apaixonada.

Intercalando entradas biográficas e literárias as cantoras também apresentam os climas e inspirações que geraram as composições recitando poesias e lendo trechos da biografia “BELCHIOR – APENAS UM RAPAZ LATINO-AMERICANO”, de Jotabê Medeiros (Editora Todavia), que deu origem a esse projeto. “Como Nossos Pais”, “A Palo Seco”, “Velha Roupa Colorida” e “Paralelas” são algumas das canções interpretadas pelas artistas com o auxílio de uma banda escolhida a dedo.

Dia 27 de janeiro. Sexta às 20h.

Não recomendado para menores de 10 anos.

Teatro. 356 lugares.

Ingressos: R$ 40,00 (inteira); R$ 20,00 (meia: estudante, servidor de escola pública, + 60 anos, aposentados e pessoas com deficiência); R$ 12,00 credencial plena (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes).

Ingressos à venda a partir de 17 de janeiro em sescsp.org.br e nas bilheterias das unidades a partir do dia 18.

____________

Alaíde Costa – O que meus calos dizem sobre mim

Show do álbum “O Que Meus Calos Dizem Sobre Mim”, da lendária Alaíde Costa. Esse é o primeiro trabalho da cantora e compositora carioca cujo repertório foi todo pensado especificamente para ela. Produzido por Emicida, Marcus Preto e Pupillo, o trabalho tem participações de Erasmo Carlos, Ivan Lins, João Bosco, Joyce, Céu, Nando Reis, Fátima Guedes e Guilherme Arantes entre os compositores. A direção musical é de Pupillo. O repertório traz ainda grandes sucessos imortalizados na voz de Alaíde.

Dia 28 de janeiro. Sábado às 20h.

Não recomendado para menores de 10 anos.

Teatro. 356 lugares.

Ingressos: R$ 40,00 (inteira); R$ 20,00 (meia: estudante, servidor de escola pública, + 60 anos, aposentados e pessoas com deficiência); R$ 12,00 credencial plena (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes).

Ingressos à venda a partir de 17 de janeiro em sescsp.org.br e nas bilheterias das unidades a partir do dia 18.

___________________________

Cabaré Mágico das Maravilhas

Espetáculo em formato varieté que consiste em atos ou números de mágica encadeados pela maravilhosa e estupefante Mademoiselle Blanche. Os atos são selecionados de maneira a reunir a maior quantidade possível de categorias e linguagens dentro do universo da mágica. Misturando efeitos de magia clássica e contemporânea, o espetáculo traz até personagens do além.

A atração tem a participação de Camila Rivetti, Rhena de Faria, Dani Rocha Rosa, Giulia Cooper, Ricardo Malerbi, Tatá Trivério, Marcelo Lujan e Ricardo Cavadas.

Dia 29 de janeiro. Domingo às 18h.

Livre.

Teatro. 356 lugares.

Ingressos: R$ 24,00 (inteira); R$ 22,00 (meia: estudante, servidor de escola pública, + 60 anos, aposentados e pessoas com deficiência); R$ 7,00 credencial plena (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes).

Ingressos à venda a partir de 17 de janeiro em sescsp.org.br e nas bilheterias das unidades a partir do dia 18.

