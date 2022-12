Guarulhos libera Pfizer Baby para crianças de 6 meses a 2 anos sem comorbidades nesta quinta

A partir desta quinta-feira (29) a Prefeitura de Guarulhos inicia a ampliação do uso da vacina da Pfizer contra a covid-19 para todos os bebês e crianças entre seis meses e dois anos de idade. A nova recomendação vai ao encontro das diretrizes do Plano São Paulo, do Governo do Estado, após nota técnica emitida pela coordenação do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Até então o governo federal havia distribuído as primeiras doses da chamada Pfizer Baby apenas para as crianças da faixa etária citada que tivessem alguma comorbidade.

Os polos em que a Pfizer Baby estará disponível são o Ambulatório da Criança (rua Osvaldo Cruz, 151, Centro) e as UBS São Ricardo, Vila Fátima, Ponte Grande, Tranquilidade, Rosa de França, Continental, Cabuçu, Acácio, Cidade Martins, Morros, Haroldo Veloso, Nova Bonsucesso, Marinópolis, Soberana, Jacy, Cumbica I, Cummins, Jurema, Piratininga, Jandaia e Fortaleza. Os endereços podem ser consultados em www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.

O esquema vacinal primário será composto por três doses, com um intervalo de quatro semanas entre a primeira e a segunda dose e de oito semanas entre a segunda e a terceira aplicação. Para esse público não está recomendado o uso de outro imunobiológico entre as doses administradas. As três aplicações devem ser da mesma vacina, a Pfizer Baby.