Guti destaca avanço de parcerias à frente do Condemat

O atual presidente do Condemat – Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e prefeito de Guarulhos, Guti fez um balanço das ações e projetos desenvolvidos ao longo de sua gestão em 2022, com destaque para o avanço de parcerias com a iniciativa privada, órgãos públicos e entidades. Guti deixa a presidência a partir de 2023, quando o prefeito Caio Cunha (Mogi das Cruzes) toma posse ao lado da nova diretoria eleita no dia 21 de dezembro. A cerimônia de posse está marcada para esta segunda-feira (02), às 16h, no auditório do edifício Helbor Corporate, em Mogi das Cruzes.

Guti assumiu a presidência tendo como uma das metas, impulsionar a retomada econômica pós-pandemia na região. Um dos principais projetos desenvolvidos ao longo do ano foi a publicação do Caderno de Negócios, que traz um perfil econômico da região e dos municípios com o objetivo de atrair investimentos.

“O Caderno de Negócios foi pensado para funcionar como um guia de como chegar nas cidades e de que maneira investir em cada uma delas. Este projeto faz com que o Condemat seja um facilitador de agendas positivas para que os industriais, investidores e comerciantes tenham vontade de investir, gerar emprego e renda para que a nossa região se desenvolva”, destacou.

*A ampliação do consórcio, que a partir de 2023 terá o ingresso dos municípios de Igaratá e Mairiporã, também foi uma das metas estabelecidas da atual gestão com foco no aumento da representatividade perante os órgãos estaduais e federais, assim como a possibilidade de compra compartilhada entre os municípios, cujo processo ocorreu na gestão de Guti e que será executada no próximo ano.

Ainda para dar transparência à administração e buscar a desburocratização e celeridade de processos, Guti foi responsável pela contratação de escritório jurídico profissional, especializado em consórcios públicos.

Entre as demais ações destacadas por Guti, está o início de cinco novas parcerias. Ao longo de 2022, o Condemat firmou compromisso com o Instituto Avon, para o desenvolvimento do Programa Acolhe, que oferece abrigo temporário para mulheres em situação de violência doméstica; com o Instituto Cidades Sustentáveis, para o fortalecimento da Agenda 2030 a atendimento aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) nas prefeituras; com a empresa multinacional Boehringer Ingelheim, com o programa AbraçAR, que prevê o fortalecimento das redes de Atenção Primária e auxílio à jornada dos pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC); com a Fundação Casa, no programa Pós-Medida, que visa a reintegração de jovens infratores após o cumprimento da medida e com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) com a realização de ações conjuntas de fiscalização e orientação junto aos profissionais, bem como desenvolvimento de projetos de cooperação técnica. Todos as parcerias terão continuidade em 2023.

“Ao longo do ano firmamos importantes parcerias e já estamos colhendo os frutos deste trabalho, tanto internamente, na capacitação dos nossos técnicos, como na ponta, para a população. É importante destacar a atuação dos gestores que conduzem os trabalhos nas Câmaras Técnicas e dão o respaldo e diretrizes para os prefeitos”, disse.

Três grandes projetos que tiveram início em 2021 também tiveram continuidade e se encerram agora na gestão de Guti, como o Melhoria na Educação, em parceria com o Itaú Social e o Recicla Cidade, desenvolvido em parceria com a Associação Espaço Urbano com patrocínio da empresa Tetra Pak. Este último rendeu ao Condemat três importantes prêmios em 2022, o primeiro lugar na premiação Estratégia ODS; campeão da etapa estadual do Prêmio Prefeito Empreendedor do Sebrae e segundo lugar no Prêmio Boas Práticas ODS.

A aproximação com o Governo do Estado e o atendimento às demandas do Condemat também foram pontuadas pelo presidente Guti, que citou como a principal delas a abertura do Hospital das Clínicas de Suzano como referência de média e alta complexidade para a região. A expectativa é de que o Hospital Regional do Alto Tietê comece a funcionar a partir de 2023.

“O apoio do Estado é fundamental para os municípios e nossa representatividade enquanto consórcio garantiu várias conquistas para a região neste ano, com um volume de investimentos acima de R$647,8 milhões em obras e serviços”, disse o presidente, que também citou simplificação do processo de regularização das propriedades para uso de água no cultivo agrícola da região, medida reivindicada pelo Condemat ao Governo do Estado desde 2020 com apoio dos sindicatos rurais.

Desafios

Com a posse da nova diretoria, que acontece na próxima segunda-feira (02) vêm os desafios. A aproximação com as novas equipes do Governo do Estado é o principal deles, sobretudo para reforçar as principais demandas da região junto ao Governo do Estado como a implantação de duas alças de acesso do Rodoanel Leste, na divisa dos municípios de Suzano e Poá; o término da duplicação da Mogi Dutra, em trecho no município de Arujá, a implantação do Hospital Veterinário Regional, entre outros.

Em 2023 também serão executados importantes projetos que tiveram início na atual gestão como o Boas Práticas Agrícolas, que prevê a capacitação da população rural em boas práticas agrícolas e técnicas de irrigação na Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais do Alto Tietê e que terá investimento de R$500 mil do Fundo Estadual de Recursos Hídricos do Estado (FEHIDRO), além da implantação de biodigestores em escolas públicas, cujo Condemat foi o único consórcio do Estado habilitado pelo Ministério do Meio Ambiente para receber. O projeto irá contemplar 10 escolas dos municípios de Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Salesópolis e Suzano.

Fazem parte da diretoria que será empossada com o presidente eleito Caio Cunha (Mogi das Cruzes), os prefeitos Luís Camargo (Arujá), como vice-presidente; Priscila Gambale (Ferraz de Vasconcelos), como 1ª Tesoureira; Adriano Levorin (Santa Branca), como 2º Tesoureiro e Márcia Bin (Poá), como Secretária. Na presidência do Conselho Fiscal está o presidente Guti (Guarulhos) e os membros Carlos Alberto Taino Júnior (Biritiba Mirim), José Luiz Eroles (Guararema), Eduardo Boigues (Itaquaquecetuba), Vanderlon Gomes (Salesópolis), Carlos Chinchilla (Santa Isabel) e Rodrigo Ashiuchi (Suzano).