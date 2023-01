Guarulhos amplia vacinação com Pfizer Baby para crianças entre três e quatro anos nesta sexta

A partir desta sexta-feira (13) a Prefeitura de Guarulhos amplia a vacinação com o imunobiológico Pfizer Baby contra a covid-19 para crianças entre três e quatro anos, que até o momento estavam sendo imunizadas somente com a vacina Coronavac. A recomendação se dá devido à baixa procura do público-alvo, que até esta quinta-feira era de seis meses a três anos de idade. Agora, pais ou responsáveis devem levar crianças entre seis meses e quatro anos até um dos 21 polos para garantir a proteção.

Para que a criança seja vacinada basta apresentar documento com foto e carteirinha de vacinação. Os polos em que o imunobiológico está disponível são o Ambulatório da Criança (rua Osvaldo Cruz, 151, Centro) e as UBS São Ricardo, Vila Fátima, Ponte Grande, Tranquilidade, Rosa de França, Continental, Cabuçu, Acácio, Cidade Martins, Morros, Fortaleza, Haroldo Veloso, Nova Bonsucesso, Marinópolis, Soberana, Jacy, Cumbica I, Cummins, Jurema, Piratininga e Jandaia. Os endereços das UBS podem ser consultados em www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.

O esquema vacinal primário é composto por três doses, com um intervalo de quatro semanas entre a primeira e a segunda dose e de oito semanas entre a segunda e a terceira aplicação. Vale destacar que somente crianças entre seis meses e três anos devem receber as três aplicações da mesma vacina, a Pfizer Baby. Crianças entre três e quatro anos podem receber tanto o imunobiológico Pfizer Baby quanto a Coronavac entre as doses administradas.