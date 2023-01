Prefeitura alerta para o risco de maus-tratos a gatos pretos na sexta-feira 13

O Departamento de Proteção Animal (DPAN) de Guarulhos reforça a importância de proteger os gatos pretos e mantê-los em casa nas sextas-feiras 13, dias considerados azarentos para supersticiosos. Nessas datas a equipe não doa felinos dessa cor preocupada que se tornem vítimas de maus-tratos ou sacrifícios em rituais.

Mesmo fora da data, o gato preto sofre preconceito por ser associado ao azar. Um levantamento da empresa Petlove realizado em conjunto com 18 ONGs nos últimos dois meses revelou que cerca de 21% dos gatos para a adoção possuem pelos na cor preta e são, em sua maioria, abandonados ou resgatados em condições de maus-tratos.

No entanto, quem cuida de um gatinho preto não dispensa elogios. Camila Cardoso, moradora da Ponte Grande, considera-se sortuda por dividir a casa com Vampira, sua companheira de pelos negros e olhos verdes, que contraria também outro conceito preconceituoso, o de que felinos não são amorosos. “Pense numa gata manhosa, delicadinha, muito fofa e que ama colo. É ela. Quando a gente (Camila e seu marido) chega em casa precisamos fazer cafuné ou ela reclama”, conta.

Vampira foi entregue como um presente de Dia dos Namorados de seu marido em outra sexta-feira 13, a de junho de 2014. A gatinha já havia sido adotada uma vez, mas foi devolvida sem explicações. Com apenas oito meses de vida, entrou para a família. “Ela chegou tímida, pisando devagar e sentindo o terreno, mas logo se aconchegou. Agora dorme com a gente durante a noite inteirinha. Amo senti-la ao meu lado. Se eu vou deitar e ela não estiver, vou buscá-la”, conta Camila em meio a risos e muito carinho.

Adoção

Durante o restante do ano o DPAN disponibiliza gatinhos pretos para adoção responsável e reforça que, além de levarem mais alegria para casa, esses bichinhos têm outra vantagem: possuem maior resistência ao FIV, ou “aids felina”, como é conhecida a doença causada pelo vírus da imunodeficiência felina que compromete o sistema imunológico do animal de forma parecida com o que o HIV faz com seres humanos.

Interessados em cuidar de um bichinho podem enviar uma mensagem para o WhatsApp (11) 2436-3656 para receber fotos dos que estão disponíveis. É possível adotar também pelo email [email protected] e presencialmente na rua Santa Cruz do Descalvado, 420, Bonsucesso, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 16h, exceto feriados. Mais informações podem ser obtidas no site https://dpan.guarulhos.sp.gov.br/.

Vale ressaltar que agressões aos animais domésticos e silvestres são proibidas pela lei municipal 7.839/2020, que penaliza com multa de 200 Unidades Fiscais de Guarulhos, o equivalente a 830 reais.