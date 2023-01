Vedacit Vôlei Guarulhos enfrenta o São José no sábado

Pela terceira rodada do returno da Superliga Masculina 1XBET 2022-2023, o Vedacit Vôlei Guarulhos vai enfrentar no próximo sábado, 21, as 19h, o Farma Conde São José, na Arena São José. A partida terá transmissão pelo Sportv.

A equipe guarulhense está a um ponto do adversário, o que deve acirrar a disputa. Com 22 pontos o Vedacit Vôlei Guarulhos atingiu a 6a. posição na tabela, vencendo o Minas por 3 sets a 1, no último sábado dia 14. Já o São José (5°) soma 23. O técnico Guilherme Novaes está focando no preparo físico do elenco e se apoia no ânimo com a primeira vitória contra a equipe mineira, da recente história do VVG. “Nosso último jogo, contra o Minas, serviu para mostrar que a nossa equipe focada, comprometida e principalmente aguerrida, pode fazer frente contra qualquer adversário”, concluiu Novaes.

Confira os jogos do VVG no returno da Superliga Masculina 1XBET 2022-2023:

21/01 – 19h00 – Farma Conde São José x VVG (Arena Farma Conde)

29/01 – 19h00 – VVG x Vôlei Renata (Ginásio Arnaldo José Celeste)

06/02 – 21h30 – Brasília Vôlei x VVG (Ginásio Sesi Taguatinga Norte)

10/02 – 18h30 – Rede Cuca Vôlei x Rede Cuca Vôlei (Ginásio Paulo Sarasati)

18/02 – 19h00 – VVG x Sesi-SP (Ginásio Arnaldo José Celeste)

26/02 – 21h00 – Montes Claros x VVG (Ginásio Tancredo Neves)

10/03 – 21h00 – Sada Cruzeiro x VVG (Ginásio Riacho)

17/03 – 19h30 – Café Vasconcelos/IMEPAC/Aracoop Araguari (ARA) x VVG (Ginásio General Mario Brum Negreiros)

25/03 – 21h30 – Suzano Vôlei X VVG (Arena Suzano)

Janeiro Branco: atenção com a saúde mental e emocional

O Instituto Bem do Estar é o destaque de janeiro da ação social do Vedacit Vôlei Guarulhos e da patrocinadora Vedacit. A cor branca reforça a atenção ao mês escolhido para enfatizar a importância do cuidado com a saúde mental e emocional. O uniforme do líbero Filipinho vai estampar o apoio à campanha nacional “a vida pede equilíbrio”.

Fundado em 2018, o Instituto Bem do Estar é um negócio social sem fins lucrativos voltado à promoção da saúde da mente. Com o propósito de desafiar as pessoas a mudar o próprio comportamento em relação à saúde da mente, a organização colabora com a prevenção de doenças psicológicas e contribui para uma sociedade mais consciente e saudável. Acesse: www.bemdoestar.org.

O Time Vedacit Vôlei Guarulhos 2022/2023

O time Vedacit Vôlei Guarulhos para a temporada 2022-2023 conta com novos reforços! São eles: Anderson de Araujo Junior – Anderson (central/Base VVG), camisa 14. 17/04/2004 (18 anos), 1,97m. Celso da Silva Junior – Celso Jr. (levantador/Base VVG), camisa 17. 31/05/2004 (18 anos), 1,91m. Felipe Caputi Varela – F. Varela (ponta), camisa 11. 27/02/2002 (20 anos), 1,90m; Filipe Stolberg Teixeira de Carvalho Barboza – Filipinho (líbero), camisa 2. 15/07/1992 (30 anos), 1,73m; Gabriel Drumond Armanelli Telles – Armanelli (oposto), camisa 6. 23 02/01/2000 (23 anos), 2,00m; Gustavo Cardoso – Gustavo (levantador), camisa 8. 28/06/2003 (19 anos), 1,90m; Lucas Augusto Gonçalves Figueiredo – Lucas (ponta), camisa 1. 20/04/1999 (23 anos), 1,98m; Lucas Eduardo Loh – Lucas Loh (ponta), camisa 7. 18/01/1991 (32 anos), 1,97m; Rômulo Henrique Batista Silva – Rômulo (central), camisa 20. 13/03/1995 (27 anos), 2,00m e Yago Kalil Camargo – Yago (ponta/base), camisa 15. 09/05/2004 (18 anos), 1,95m.

Além de, Deivid Mota Silveira – Deivid (ponta). 14/12/1988 (34 anos), 1.98; Franco William Cargnin– Franco (ponta), camisa 4. 01/03/1990 (32 anos), 2,01m; Matheus Alejandro Hoffmann da Cunda – Alejandro (central), camisa 12. 01/12/1991 (31 anos), 2,07m; Renato Russomanno dos Santos – Renato Pato (ponta), camisa 9. 05/01/1983 (40 anos), 1,96m; Sandro Barbalho de Carvalho – Sandro (levantador e Capitão), camisa 5. 04/02/1981) (41 anos), 1,87m e Victor Babugia Araujo – Babu (central), camisa 10. 14/05/1996 (26 anos), 2,02m.

Comissão técnica com Guilherme Novaes (técnico); Aridone Borgonovo (fisioterapeuta); João Ricardo (assistente técnico); Flávio Tavares (auxiliar técnico e técnico do VVG Base); e Daniel Jorge (supervisor técnico)..

Sobre o Vedacit Vôlei Guarulhos – @voleiguarulhos

A equipe profissional de vôlei masculino Vedacit Vôlei Guarulhos foi formada em 2018, como parte dos projetos de gestão esportiva do jornalista Anderson Marsili, o Presidente Esportivo do time e Diretor-presidente da Associação Social Esportiva Índios Guaru. A sede da equipe é a cidade de Guarulhos, Grande São Paulo, que tem aproximadamente 1,4 milhão de habitantes. A base de treinamento é o Ginásio da Ponte Grande (Estádio Municipal Arnaldo José Celeste). O VVG foi Campeão da Superliga C – 2019; Campeão da Superliga B – 2020; 9o. lugar da Superliga Banco do Brasil – 2021; Vice-Campeão Paulista – 2021; Semifinalista da Copa Brasil de Vôlei 2022 e da Superliga Masculina 2021-2022.

O Vedacit Vôlei Guarulhos trabalha com categorias de base Sub 19 e Sub 21, visando fortalecer o desenvolvimento da modalidade na cidade e no Brasil.

Na área social mantém o Projeto Vôlei do Bem com ações beneficentes e educativas com as comunidades em situação de vulnerabilidade nas periferias da cidade de Guarulhos, beneficiando especialmente jovens e suas famílias.

Diversidade na prática

A missão de valorizar a diversidade humana e apoiar campanhas de conscientização, sustentabilidade e justiça social, tem se transformado em práticas de dentro para fora das quadras. O VVG participou ativamente e apoiou campanhas de segurança sanitária para o enfrentamento à pandemia do coronavírus e incentivou a vacinação em massa de adultos e crianças contra a covid-19, em Guarulhos.

O plano de Comunicação também contempla campanhas de grande alcance como Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul e do Dia da Consciência Negra, que não se limita apenas em vestir os jogadores com cores diferenciadas. Jogadores e equipe técnica participam de diálogos, palestras e são motivados a usarem suas redes sociais para disseminar as ações afirmativas do projeto.

O time está totalmente engajado na questão de igualdade racial e de gênero. Apesar de ser um time da categoria Masculina, muitas mulheres atuam na gestão do projeto e garantem um ambiente onde a equidade é levada a sério.

Não é por acaso que o time usa o grito de guerra “vai flecha”. A frase remete às origens indígenas da etnia Índios Guaru, os primeiros habitantes da região, que se transformou no Município de Guarulhos, o segundo maior do Estado de São Paulo.

Atualmente o time mantém parceria com a comunidade multiétnica Filhos Dessa Terra, localizada no Portal dos Gramados. Uma das moradoras da aldeia é a técnica de enfermagem e assistente social Vanuza Kaimbé, de 50 anos, primeira indígena a ser vacinada contra a Covid-19, no Estado de São Paulo.

Em setembro de 2021 assinou convênio com a Prefeitura da Cidade de Guarulhos para implantação do trabalho de aprimoramento das categorias de base masculino e feminino (Sub 13, Sub 15 e Sub 17), categoria 50+ com Vôlei Adaptado e capacitação de profissionais de Educação Física da rede municipal. O projeto possibilitará a expansão das atividades sociais e esportivas, tendo como objetivo a transformação e desenvolvimento de crianças e adolescentes por meio do voleibol.

A partir de janeiro de 2022, estreou o Projeto Flechinhas em convênio com o Governo do Estado de São Paulo, com objetivo de oferecer atividades de iniciação esportiva, com foco na modalidade do voleibol, para crianças e adolescentes oriundas de comunidades em situação de vulnerabilidade social de Guarulhos, especialmente no contraturno escolar. O plano de trabalho também visa fortalecer a implantação de políticas públicas na cidade, ampliando a atuação do Vedacit Vôlei Guarulhos que já mantém, além da equipe adulta masculina.

O Projeto Flechinhas beneficia mais de 300 crianças e adolescentes, que são atendidas na sede do time, o Ginásio da Ponte Grande – Av. Domingos Fanganielo, 315/317, Vila Melliani, Guarulhos (SP).