Cyan Resort oferece programação de verão imperdível

Verão pede alegria e essa temporada no Cyan Resort by Atlantica não podia ser diferente. Inaugurado recentemente na cidade de Itupeva, no interior paulista, o empreendimento preparou uma programação imperdível e em grande estilo para agradar todos os públicos, com atividades criativas e alto padrão de serviço.

Para aproveitar as férias de janeiro, o Tixa e seus amigos da natureza convidarão os hóspedes para conhecerem o espetáculo Viva Brasil, com a participação do Tixa, a onça pintada, arara, macaco, cobra, que juntos mostrarão a importância da natureza e sua preservação.

As atividades do Cyan Resort BY Atlantica incluem desde crianças de 3 a 6 anos, passando pelos teens (07 a 12 anos), até os adultos. Entre os destaques estão: Luau, Splish Slpash, Water Ball na piscina, Caça dos Super Heróis e aventura com carrinho de rolimã. Além de Bandokê, música ao vivo, piquenique, cineminha e oficinas para toda família.

Com temas relacionados a Super Heróis, as recreações contarão com atividades que começam a partir do café da manhã mascarado e continuam com diversão no castelinho da Malévola, Teia do Homem Aranha, jantar dos heróis e ajudando Ladybug. Para quem gosta de um pouco de magia acontecerão oficinas de varinhas, batalha de varinhas, jantar temático, dentre outras novidades.

Já no Carnaval, a folia será completa e os hóspedes podem preparar a fantasia. Haverá muita agitação com samba ao vivo no Boteco Cyan e pura alegria no Baile de Carnaval. Aqueles que desejarem ir com mais calma durante as festas podem participar da Matinê de Carnaval e do Bandokê de marchinhas, que vai acolher todos os públicos.

Além disso, os hóspedes poderão aprimorar seus passos no workshop de gafieira e, para fechar a programação, aventurar-se no clima de Carnaval com o Trio Elétrico do Cyan. E os atrativos não param por aí, o Cyan Resort BY Atlantica contará também com atividades em família como festa da espuma, hidroshow, caminhada, oficinas gastronômicas, oficina de máscara, biribol, luau dos teens e muito mais.

Os quartos para lá de confortáveis do resort e toda infraestrutura de lazer completam essa experiência de hospedagem. Mas os hóspedes terão, ainda, a oportunidade de desbravar a região, que abriga os parques Hopi Hari e Wet´n Wild. Aos finais de semana o resort disponibiliza transporte gratuito para os atrativos.

Vale lembrar, que cortesia para duas crianças de até 12 anos na mesma acomodação dos pais. As reservas podem ser efetuadas por telefone: (11) 4290-3977, no e-mail: [email protected] ou por meio do site: www.cyanresort.com.br