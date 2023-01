Mulheres artistas visuais do grafite serão tema da série “Arte urbana em Guarulhos”

A série especial “Arte Urbana em Guarulhos”, idealizada pela jornalista Rosângela Cafasso, revelou, a cada matéria durante o ano de 2022, novas percepções sobre a arte do grafite e as transformações geradas pelas intervenções artística no espaço urbano da cidade.

Neste ano, a série especial, que recebe como subtítulo “A Mulher na Cena do Grafite”, contará com a participação das artistas visuais grafiteiras e mostrai a arte do grafite sob o olhar da mulher.

Ao todo, onze artistas convidadas participação desta série de matérias e que serão publicadas uma vez por mês no site BTW Guarulhos. Conheça o perfil das artistas participantes:

Ilustradora infantil e grafiteira, participou da CCXP 2022. (@_anegadoleite); Dina Inuma: Grafiteira manauara, residente em Guarulhos (@dina.inuma);

Ilustradora, educadora, artista visual e estudante de psicologia analítica (@favali_); Markely Alves: Fotógrafa de arte urbana, musicista e grafiteira (@fotografia.markely);



arte educadora, artista plástica e grafiteira (@_julidias); Michele Micha : Escultora, artista urbana e cenógrafa, possui trabalho no Beco do Batman, Beco do Robin (Guarulhos) e em galerias de street art na capital (@artistamicha);



grafiteira, artesã e professora de biologia (@crissh2); Vulgo Biah: artista visual, os trabalho trazem mensagens motivacionais e criativas (@overbosefezgraff);



xilogravuista, artista urbana e tatuadora, possui trabalho em SP, RJ e no exterior (@mimurarodriguez); Drik Morenah: grafiteira e artistas urbana (@drik775).



grafiteira e artistas urbana (@drik775). Amanda Scalise: artista plástica e grafiteira @amandascalise

As matérias começarão a ser veiculadas na primeira quinzena de fevereiro: https://www.btwguarulhos.com.br/