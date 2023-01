Feira de Trocas mobiliza alunos com deficiência visual de projeto da Prefeitura

A garagem e o auditório da Subsecretaria de Acessibilidade Inclusão (SAI) de Guarulhos se transformaram nesta sexta-feira (20) em uma loja com roupas, sapatos, pelúcias, cadeirinha de bebês para carros, objetos de decoração, entre outros produtos, levados pelos alunos com deficiência visual do projeto Práticas Educativas para Inclusão Social (Peis), seus acompanhantes e servidores da pasta para que pudessem ser trocados por outros itens sem a utilização de dinheiro.

Esta foi a segunda edição da feira de trocas Desapegando Daquilo que Não te Faz mais Feliz, que vai ao encontro das propostas do programa Lixo Zero, que visa a boas práticas para a redução do volume de resíduos sólidos gerados no município.

“É muito interessante poder desapegar de produtos que não mais utilizamos em casa e passá-los para a frente, de modo que possam beneficiar outras pessoas”, afirmou o subsecretário Gilberto Penido, que colaborou com a doação de duas pelúcias.

Acompanhado da esposa, Adilson Rodrigues, de 57 anos, que é deficiente visual há sete anos, participa pela segunda vez do evento. “Acho ótima a feira porque desentulha coisas que ficam em casa e me sinto bem colaborando. Para mim, interagir com as pessoas é importante”, disse o ex-motorista de ônibus de turismo, que se desfez de um aspirador de pó, de óculos próprios para deficientes visuais e de brinquedos que eram dos netos.

Aluna do curso de Braille e de orientação para a mobilidade (treinamento para uso da bengala), Gabriela Canário de Castro, de 18 anos, aprovou a iniciativa. “Acho legal porque você se desfaz de algo e faz os outros felizes. Sempre fui um pouco desapegada. Uso o que gosto e não porque está na moda”, revelou a jovem, deficiente visual de nascença que pretende fazer faculdade de letras e ingressar em um curso de massoterapia (massagem terapêutica).