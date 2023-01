Guarulhos recebe o 1º Thumelê Festival de Artes neste final de semana

Nos dias 27, 28 e 29 de janeiro, sexta, às 19h, sábado, às 17h30, e domingo, às 17h, o complexo da Biblioteca Monteiro Lobato recebe a 1ª edição do Thumelê Festival de Artes, evento que reúne diferentes manifestações artísticas e painéis de debates.

O Festival tem classificação indicativa para maiores de 12 anos. Sem venda de ingressos, os organizadores sugerem a doação de 1 Kg de alimento não perecível, itens que serão destinados a uma organização social de atuação beneficente.

Dança, canto, teatro, exibição de documentários, performances, cenas curtas, músicas autorais, monólogos, artes circenses, Slam de poesias e artistas da música holística, rap, trap, entre outros gêneros, integram a programação do festival.

Painel artístico

Além das manifestações artísticas, o Thumelê Festival de Artes conta com a apresentação de painel artístico, com artistas convidados e especialistas. Além dos debates temáticos, os convidados irão responder perguntas feitas pelo público.

O jornalista e escritor Alex Francisco, a advogada e ativista Fernanda Curti e o bailarino Hélio Lima são os convidados do dia 27, sexta, às 19h, ocasião em que abordam o tema Ser artista em Guarulhos – A busca de espaço dentro e fora da cidade.

No domingo sábado, dia 29, às 17h, a psicóloga Kelly Oliveira, o palhaço e psicanalista Kin Yokoyama e a psicoterapeuta Lidia Mussi comandam o painel com o tema Saúde Mental, pandemia e arte.

Programação

Em homenagem ao africano Mahommah Gardo Baquaqua, o ator, bailarino, coreógrafo e professor de dança Hélio Lima encerra o segundo dia do festival, no dia 28, com o espetáculo Dança-Teatro, M. G. Baquaqua Corpo e Fé Africana. No domingo, (29) a festa vai ficar por conta do Slam do Prego, o grupo de batalha de poesias formado com artistas da cidade de Guarulhos, encarregado do evento.

A programação segue horários diversificados. Na sexta (27), o festival tem início às 18h30 com abertura do saguão ao público e cena de abertura do anfitrião Étmus Coletivo, às 19h. Em seguida, às 19h10, tem início o Painel Ser artista em Guarulhos – A busca de espaço dentro e fora da cidade e, a partir das 20h30, acontecem as mostras artísticas.

No sábado (28), o saguão abre às 17h, com mostras artísticas a partir das 17h30. Às 20h30 acontece a apresentação do espetáculo M. G. Baquaqua Corpo e Fé Africana. No último dia do festival, no domingo (29), o saguão abre às 16h40, e o painel Saúde Mental, pandemia e arte tem início às 17h10. O evento segue com as mostras artísticas a partir das 18h40 e, no encerramento, às 20h30, acontece a batalha de rimas com o Slam do Prego.

A programação completa do Thumelê Festival de Artes está disponível no perfil do Étmus Coletivo no Instagram https://www.instagram.com/etmus_coletivo/ (@etmus_coletivo).

A Biblioteca Monteiro Lobato fica na rua João Gonçalves, 439, no centro – Guarulhos/SP.