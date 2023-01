Rael se apresenta em fevereiro no Sesc Guarulhos

O Sesc Guarulhos recebe o cantor Rael, que apresenta seu mais novo trabalho, o EP Capim-Cidreira (Infusão) nos dias 3 e 4 de fevereiro. As apresentações acontecem no teatro da unidade.

Os ingressos estarão disponíveis para compra a partir de 24 de janeiro em sescsp.org.br e nas bilheterias das unidades a partir do dia 26.

Rael – Capim-Cidreira

Rael e banda apresentam show da turnê Capim-Cidreira, que apresenta canções de seu mais recente trabalho, ao lado de sucessos da carreira.

A história de Rael se confunde com a da cultura hip hop e a do rap nacional. Isso porque o primeiro contato do artista com o estilo foi no Largo São Bento, em São Paulo – berço do movimento no Brasil. Se o break foi o que despertou o interesse dele pela arte, foi o grupo Racionais MC’s que chamou a sua atenção para a música. O disco de estreia do grupo, Raio X Brasil (1993), foi o responsável por alertar Israel Feliciano, àquela altura com 11 anos de idade, sobre o racismo existente na sociedade. Desde cedo, então, arriscou alguns covers e rimas, mas foi a partir de 2000, quando criou o coletivo Pentágono – ao lado de Apolo, Massao, Dodiman, Paulo Msário e DJ Kiko – que a sua trajetória na música começou a se solidificar.

Após lançar dois discos e um EP com o Pentágono, Rael entrou em um processo criativo de composição que lhe permitiu pensar também em um primeiro trabalho-solo: MP3 – Música Popular do Terceiro Mundo (2010). As atividades do Pentágono se encerram em 2012, e o cantor e compositor paulista passou a trabalhar em carreira solo.

Rael já participava de alguns shows de Emicida quando ele virou um artista do selo do rapper, a Laboratório Fantasma. O trabalho conjunto deu novas dimensões à sua carreira. Produzido por Beatnick & K-Salaam, que já trabalharam com Mos Def e Lauryn Hill, o álbum Ainda Bem Que Eu Segui As Batidas Do Meu Coração (2012) deu um maior alcance ao artista. Foi com o EP Diversoficando (2014) contudo, que Rael explodiu de forma nacional. Parte do sucesso se deu pelo single Envolvidão, cujo videoclipe soma mais de 100 milhões de views. Se apresentou pelas principais casas de show do país, tocou em diversos festivais, fez shows nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa e Oceania e dividiu o palco com artistas como Caetano Veloso, Elza Soares, Seu Jorge e Jair Rodrigues.

Contemplado pelo edital da Natura Musical, Rael chegou com o disco Coisas do Meu Imaginário em 2016. Com produção de Daniel Ganjaman e participação de Black Alien e Chico César, entre outros artistas, o trabalho rendeu a Rael uma indicação ao Grammy Latino na categoria melhor álbum de música urbana, concorrendo com nomes de toda a América Latina. A outra indicação que teve no Grammy Latino foi com a música A Chapa É Quente, do projeto Língua Franca (2017), parceria em que ele, Emicida e os rappers portugueses Capicua e Valete celebram a língua comum entre os dois países. Em 2017, Rael ganhou o Prêmio da Música Brasileira na categoria “Melhor Cantor de Pop/Rock/Reggae/Hip Hop/Funk”.

Após o lançamento de um disco ao vivo e uma turnê com músicas de Vinicius de Moraes, além do programa de YouTube “Rael Convida”, Rael lançou, no segundo semestre de 2019, o seu terceiro disco de estúdio, intitulado Capim-Cidreira.

Em 2020, ele lançou um EP acústico em que se dedica – pela primeira vez – ao formato tão celebrado pelos seus fãs e pela audiência brasileira. Trata-se do EP Capim-Cidreira (Infusão), feito com o objetivo de se tornar um instrumento de ajuda a superar os desafios impostos pela pandemia do novo coronavírus. Além de apresentar músicas do seu repertório com novas texturas, ele incluiu a faixa inédita Rei do Luau, uma parceria com IZA. A estreia deste trabalho foi marcada por uma ação no game Avakin Life, no qual Rael ganhou um avatar e o próprio luau.

Dias 3 e 4 de fevereiro. Sexta e sábado às 20h.

Livre.

Teatro. 356 lugares.

Ingressos: R$ 40,00 (inteira); R$ 20,00 (meia: estudante, servidor de escola pública, + 60 anos, aposentados e pessoas com deficiência); R$ 12,00 credencial plena (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes).

Com o aumento significativo no número de casos de Covid-19 no Estado de São Paulo, o Sesc São Paulo retomou a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial durante a permanência nos espaços fechados das unidades.

