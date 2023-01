PRF prende irmãs transportando mais de 2 mil munições de fuzil na via Dutra

No fim da noite de ontem na BR-116 em Arujá, a PRF em comando de combate ao crime deu ordem de parada a um veículo de transporte coletivo de passageiros que realizava viagem de São Paulo (SP) até Rio de Janeiro (RJ). Durante fiscalização aos passageiros do coletivo, foram encontradas no porta embrulho acima das poltronas 39 e 35 duas mochilas, uma de cor preta e uma vermelha, que continham 4 caixas com inscrições e letras chinesas (2 por mochila) com 540 munições cada caixa, totalizando 2.160 munições de calibre .762.

Indagadas, as proprietárias das mochilas afirmaram que pegaram de um senhor desconhecido na rodoviária do Tietê e entregariam a uma pessoa que entraria em contato assim que chegassem no centro de Duque de Caxias (RJ), recebendo para isso a quantia de R$ 1.000,00 cada uma. Ainda, durante a entrevista, uma das senhoras apresentou identidade falsa, caracterizando também o crime de falsa identidade.

As irmãs foram conduzidas à delegacia de Arujá (SP) para os procedimentos cabíveis.