Flamengo apresenta o planejamento para 2023 e abre espaço para ações sociais

Na noite desta segunda-feira (6) a Associação Atlética Flamengo realizou uma coletiva de imprensa para apresentar seu planejamento para a temporada 2023, em que participará da segunda divisão do Campeonato Paulista. Na oportunidade o prefeito Guti, acompanhado do presidente da Câmara Municipal, Ticiano Americano, recebeu a informação de que o clube abrirá cem vagas para iniciação esportiva para a comunidade.

O Flamengo anunciou ainda a comissão técnica que estará à frente da categoria profissional no Campeonato Paulista, que começa em abril. Foram oficialmente apresentados o técnico Augusto Ambrogi, o preparador físico Cristiano Vieira e o auxiliar técnico Giovani Rodrigo, além do novo reforço da equipe, Jonathan Schuttz Flores, ex-jogador do Internacional e do Palmeiras.

Dentre as novidades para o ano o clube destacou a Flamengo Guarulhos Academy, as reformas no estádio Antonio Soares de Oliveira e o lançamento das escolas feminina e de goleiros. Neste início de ano foram feitas mais de 500 inscrições de meninos de oito a 15 anos para avaliação, todas realizadas por professores do clube e por técnicos das respectivas categorias. O clube ainda prestou contas da temporada do ano passado, que se encerrou com a Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Vagas para atendimento social

Guti parabenizou a equipe por todo o trabalho que tem sido desenvolvido e falou sobre o apoio ao clube. “O que nós podemos fazer temos feito para ajudar o Flamengo, mas sabemos que ainda não é o suficiente para que consiga disputar com os melhores do Brasil. Recurso (financeiro) de fato a cidade não pode aplicar, mas contribuímos das formas possíveis”.

Além disso, Guti falou sobre a contrapartida por todo esse empenho em ajudar a equipe. “Eu peço uma colaboração, uma parceria, para a cidade de Guarulhos: o que vocês puderem fazer pela iniciação esportiva e pela base sempre vai ser muito bem-vindo”.

Durante a coletiva, Caio Soler, presidente do Flamengo, atendeu ao pedido do prefeito e firmou o compromisso de disponibilizar vagas sociais como contrapartida ao apoio recebido durante a Copa São Paulo e às demais contribuições que a Prefeitura tem feito ao clube. “Lançamos hoje a Flamengo Guarulhos Academy e, como contrapartida a todo o apoio, estamos abrindo cem vagas para atendimento social, que vamos conduzir da melhor maneira possível, determinando junto às secretarias de Esporte e Lazer e Educação qual será o critério, mas colocamos à disposição toda a estrutura, incluindo campo, estádio, professores e nossa metodologia”, comentou Soler.

O diretor de Marketing do clube, Lucas Bricker, também falou dos próximos passos para trazer o público para o estádio nos jogos do time profissional do Corvo, e também da venda de camisas do Flamengo para a torcida feminina. Bricker ainda pontuou que durante temporada de 2023 o clube terá a marca da cidade em seu uniforme. “Neste ano inteiro, e espero que nos próximos também, o Flamengo irá jogar com uma marca da cidade na parte de trás da camisa. Vamos levar o nome de Guarulhos por onde estivermos e acho que isso é importante, pois além de demonstrar que somos um time daqui, mostra que realmente estamos com a cidade”, explicou.

A equipe do Flamengo se apresenta para começar sua preparação para a temporada 2023 nesta terça-feira (7), às 9h, no estádio Antonio Soares de Oliveira.