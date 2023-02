Competências emocionais: entenda porque é difícil conseguir vagas de emprego no Canadá

Apesar da forte tendência de queda na economia global, o Canadá ainda se destaca entre os países considerados ricos no mundo. Embora tenha registrado aumento na inflação e redução no consumo, a maioria das previsões do setor privado no país dizem que este cenário terá curta duração e será moderado.

Não há dúvidas de que a economia voltará ao seu normal, mas o país enfrenta outro desafio: a falta de profissionais qualificados com algumas habilidades, mais conhecidas como soft skills, ou seja, aquelas que vão além das competências profissionais, já que são aquelas habilidades exigidas para resolução de situações diárias. Hoje, o país oferece mais de 1 milhão de vagas de empregos e, a cada ano, este número só cresce.

Por que é tão competitivo conseguir uma vaga de emprego neste país? O Canadá sofre uma das maiores escassezes de mão de obra nos últimos anos. Tal cenário pode ser atribuído a dois fatores importantes: a população está envelhecendo e a economia está voltando aos patamares antes da pandemia.

Para tentar remediar este cenário, os empregadores estão mudando as práticas de contratação. De acordo com estudos recentes, realizados pela The Canadian Press, 77% dos empregadores canadenses estão valorizando mais as “habilidades interpessoais”, como comunicação, flexibilidade e atenção aos detalhes, do que “habilidades técnicas”, como especialização ou conhecimento técnico profundos. Ao invés de focar somente no currículo de um candidato, as empresas canadenses estão preocupadas mais com o que o indivíduo pode agregar à equipe. “Eles buscam pessoas que são mais flexíveis, espírito de liderança (sem ser arrogante), comunicativas, capazes de resolver problemas com maior eficiência e agilidade, além de engajar a equipe a conquistar melhores resultados”, ressalta o proprietário da Six Education e organizador da ExpoCanada, Ed Santos.

Além da dificuldade de encontrar profissionais qualificados, outro problema é mantê-los no emprego. “Muitas vezes o candidato é super qualificado, inclusive os imigrantes, mas têm dificuldades de se adaptar à cultura canadense, já que falta resiliência, proatividade e inteligência emocional para continuarem na empresa”, explica.

“As pessoas interessadas em migrar para o Canadá precisam entender a cultura do país em todos os sentidos, principalmente, a corporativa. Por exemplo, aqui, se o profissional trabalhar muitas horas e não curtir a família, é visto como incompetente. A pessoa precisa ter uma vida equilibrada entre trabalho, família e lazer. Nenhuma empresa séria, que busca reter talentos, quer ser vista como exploradora de mão de obra, que não pagam benefícios, etc”, destaca Ed.

Soft skills Habilidade de comunicação – inglês fluente (escrita e na fala) Adaptabilidade: Capacidade para se ajustar às novas circunstâncias e reagir positivamente às mudanças para promover o engajamento do trabalho em equipe Saber trabalhar em equipe e gerenciar o tempo de cada atividade: fatores essenciais para maximizar a produtividade de qualquer empresa. Ser excelente negociador, facilitador e que saiba compartilhar as conquistas em equipe. Individualismo no Canadá não é bem visto. Se prometeu, cumpra. Ser criativo em diversas situações, inclusive, quando houve crises. Habilidades interpessoais: ser confiável, comprometido, paciente, amigável, humilde e pensar em que pode colaborar com os demais membros de sua equipe Ser ético inclui: disciplina, integridade, confiabilidade e comprometimento Ter liderança sem ser arrogante. Cultura de trabalho mais saudável: O trabalho em equipe proporciona bem-estar

