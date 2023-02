Prefeitura alerta sobre a proibição de pomadas para modelar cabelos

Devido à proibição de uso e comercialização de todas as pomadas para modelar, trançar e fixar cabelos, determinada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a Secretaria de Saúde de Guarulhos iniciou o monitoramento de serviços de estética na cidade a fim de orientar e fiscalizar os locais para o cumprimento das novas medidas.

De acordo com a Anvisa, as pomadas estariam causando cegueira temporária, forte ardência nos olhos, lacrimejamento intenso, coceira, vermelhidão, inchaço ocular e dor de cabeça. Por isso o produto foi interditado, conforme a resolução nº 475, publicada no dia 9 de fevereiro de 2023. A medida preventiva está vigente até que as investigações de irritação ocular sejam concluídas.

Com isso, todos os locais que utilizam ou vendem as pomadas, como salões de beleza, serviços de estética, farmácias, drogarias, perfumarias e quaisquer outros tipos de estabelecimentos com tais produtos devem identificar e separar a mercadoria para que não seja exposta ao consumidor. Por enquanto, não é necessário descartá-la.

A orientação da Vigilância Sanitária do município é para que profissionais de beleza e cidadãos não utilizem as pomadas em situação alguma, mesmo os exemplares adquiridos anteriormente e existentes nas residências. Enquanto a medida estiver em vigor, nenhum lote de qualquer um desses produtos pode ser comercializado.

Em caso de uso e qualquer efeito indesejável o indivíduo deve procurar o serviço de saúde mais próximo imediatamente. O caso pode ser notificado como ocorrência indesejável durante a utilização de produtos cosméticos no site da Anvisa, no link pesquisa.anvisa.gov.br/index.php/368782?lang=pt-BR.