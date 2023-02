Cine na Praça retorna em março

Voltando com tudo em março, o Cine na Praça apresenta o melhor do cinema e vai precisar de muitas quintas-feiras para incluir tantos filmes selecionados para 2023. Sempre com exibições gratuitas, às 19h, no Parque do Povo, no Itaim, o primeiro recorte, organizado com carinho, vai deixar os cinepracenses grudados na cadeira do começo ao fim.

Abrindo a temporada com chave de ouro, no dia 2 de março o icônico Taxi Driver (1976), dirigido por Martin Scorsese e atuação premiada de um jovem Robert de Niro e da menina Jodie Foster, então com 12 anos de idade. Na quinta-feira seguinte, dia 9, é a vez das interpretações impecáveis de Morgan Freeman e Brad Pitt, preenchendo o telão com muita tensão, suspense e um plot twist inimaginável do diretor David Fincher e do roteirista Andrew Walker em Se7en (1995).

Já no dia 16, Javier Bardem dá um novo significado para a palavra vilão no épico Onde os Fracos Não Tem Vez (2007), dirigido pelos irmãos Ethan Coen e Joel Coen. No dia 23, uma exibição especial em parceria com o Cine Plural, festival de cinema com foco na valorização das mulheres no cinema, com o filme Guerra ao Terror (2010), vencedor do Oscar de melhor filme e melhor diretora para Kathryn Bigelow. Encerrando o mês, outra grande realização de Scorsese, Ilha do Medo (2010), com Leonardo DiCaprio e Mark Ruffalo no elenco.

Serviço:

Cine na Praça – dias 2, 9, 16, 23 e 30 de março. Às quintas-feiras, às 19h. No Parque do Povo – avenida Henrique Chamma, 420 – Pinheiros.

https://www.cinenapraca.com.br

Ficha Técnica – Filmes Março

Dia 2/3

Título: Taxi Driver – Diretor: Martin Scorsese. Ano: 1976. Duração: 1h54m.

Sinopse – Travis Bickle, 26 anos (Robert De Niro) e veterano da Guerra do Vietnã, é um homem solitário no meio da grande Nova York. Logo, ele começa a trabalhar como motorista de táxi no turno da noite, crescendo o sentimento de revolta pela miséria, o vício, a violência e a prostituição que estão sempre à sua volta. Travis começa a cogitar, então, de tomar algumas medidas drásticas para mudar esse cenário.

Dia 9/3

Título: Se7en. Diretor: David Fincher. Ano: 1995. Duração: 2h07m.

Sinopse – A ponto de se aposentar, o detetive William Somerset (Morgan Freeman) pega um último caso, com a ajuda do recém-transferido David Mills (Brad Pitt). Juntos, descobrem uma série de assassinatos e logo percebem que estão lidando com um assassino que tem como alvo pessoas que ele acredita representar os sete pecados capitais.

Dia 16/3

Título: Onde os Fracos Não Tem Vez. Diretor: Ethan Coen e Joel Coen. Ano: 2007. Duração: 2h02.

Sinopse – No oeste do Texas, na década de 80, Llewelyn Moss (Josh Brolin), veterano do Vietnã, aproveita uma venda mal feita de drogas para fugir com US$ 2 milhões. Porém, ele passa a ser perseguido por dois assassinos indignados e extremamente interessados no dinheiro, que nem mesmo o xerife Bell (Tommy Lee Jones) pode conter.

Dia 23/3

Título: Guerra ao Terror. Diretor: Kathryn Bigelow. Ano: 2010. Duração: 2h04m.

Sinopse – JT Sanborn (Anthony Mackie), Brian Geraghty (Owen Eldridge) e Matt Thompson (Guy Pearce) integram o esquadrão anti-bombas do exército americano, em ação em pleno Iraque. Eles trabalham na destruição de um explosivo, fazendo com que seja detonado sem que atinja alguém. Entretanto, um erro faz com que o artefato exploda e mate Thompson. Em seu lugar é enviado o sargento William James (Jeremy Renner), que possui grande sangue frio em ação. Isto gera alguns desentendimentos com Sanborn, que o considera irresponsável. Apesar disto, o trio segue na ativa, tendo consciência de que cada dia concluído de trabalho é um dia a mais de vida.

Dia 30/3

Título: Ilha do Medo. Diretor: Martin Scorsese. Ano: 2010. Duração: 2h18m.

Sinopse – Teddy Daniels (Leonardo DiCaprio) é um agente federal que precisa investigar Ashecliffe, uma prisão psiquiátrica escondida numa ilha remota. Ele e seu novo parceiro, Chuck (Mark Ruffalo), são chamados ao local quando uma das pacientes, Rachel Solando, desaparece sem deixar rastro. A partir daí, o protagonista vai descobrindo os segredos arrepiantes da ilha, ao mesmo tempo que é confrontado com suas próprias memórias traumáticas.