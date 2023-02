Netflix anuncia redução de preços; Brasil fica de fora

A Netflix decidiu reduzir o preço de seus planos de streaming em pelo menos três dezenas de países, segundo informou na quinta-feira, 23, o jornal The Wall Street Journal. A companhia confirmou a redução, mas não divulgou a relação de países.



Territórios como Líbia, Irã, Quênia, Croácia, Eslovênia, Bulgária, Indonésia, Tailândia e Filipinas estão entre os países escolhidos pela Netflix. Na América Latina, os agraciados com a redução dos planos são a Nicarágua, o Equador e a Venezuela.



O Brasil ficou de fora da mudança, e as assinaturas continuam a partir de R$ 18,90 (o plano mais básico inclui anúncios e resolução de imagem de 720 pixels – uma das novidades apresentadas no ano passado para conter a debandada de assinantes em meio à alta de preços).



Ainda segundo o jornal, alguns planos da empresa nos países escolhidos chegaram a cair pela metade, movimento apontado como na contramão do mercado.

