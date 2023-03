Aluno do Eniac é convocado para o Mundial de ginástica na Bélgica

O atleta Murilo Pontedura, aluno de graduação em Educação Física do Centro Universitário Eniac, foi convocado para o grupo principal da Seleção Brasileira de Ginástica Artística. Ele vai disputar o campeonato mundial da modalidade na Bélgica, no segundo semestre deste ano. Murilo foi um dos alunos beneficiados com o programa “Bolsa Atleta” no Colégio Eniac, durante o Ensino Fundamental. Atualmente ele cursa o sétimo semestre de Educação Física na instituição.

Antes de se tornar professor de Murilo, o educador físico Fábio Kao viu o menino em competições locais em Guarulhos. “Eu também fui ginasta e conhecia o Murilo dos campeonatos. Ele entrou no Eniac no 6º ano do Ensino Fundamental, por meio do ‘Bolsa Atleta’, que atende alunos que se destacam em esportes individuais e coletivos em Guarulhos”, conta Kao, que treinou o atleta da Seleção Brasileira pessoalmente entre o 6º e 8º ano.

Na equipe pedagógica do Eniac desde 2008, Kao afirma que a Bolsa Atleta faz parte da filosofia do Eniac de oferecer oportunidades a quem tem talento e que é importantíssima na formação educacional. “Em algum momento da carreira, os atletas de alta performance precisam escolher entre estudar, seguir com os treinos ou trabalhar para se manter. Com a bolsa, já garantimos os estudos e os treinos”, explica o professor.

Hoje Murilo segue com a Bolsa Atleta no Eniac, só que na graduação. “A trajetória do Murilo é um caso de sucesso. Agora vai treinar com Arthur Zanetti e Arthur Nory, vai ter um salário e viajar o mundo defendendo a Seleção. Isso tem um impacto muito positivo nos outros alunos, para entrarem na escola sabendo que se tiverem empenho nos treinos e nos estudos, há futuro”, explica Kao.

Para Ruy Guérios, mantenedor do Eniac, ver Murilo na Seleção é motivo de orgulho. “Oferecemos o Bolsa Atleta há muitos anos, vimos centenas de meninos e meninas perseguirem seus sonhos e agora, com um deles no topo da sua modalidade, vejo que tudo valeu a pena. Desde 2008 foram mais de 700 alunos beneficiados com o Bolsa Altleta. Acreditamos que o esporte e a educação são excelentes caminhos para formar pessoas, junto com a educação. Quando ele competir na Bélgica, aqui em Guarulhos nossa equipe estará em festa”.