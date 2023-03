Nordeste em destaque: 10 atrações turísticas mais procuradas no país

O Nordeste brasileiro vem se destacando como um dos destinos mais queridinhos dos viajantes. Segundo um recente levantamento da agência online de viagens ViajaNet, a região encabeça todas as dez atrações mais procuradas pelos usuários no começo de 2023, com passeios de Alagoas (AL) no topo da lista de interesse da população, somando 67%. Não é difícil entender por que: além das populares praias, natureza e cultura, este lugar oferece uma variedade de atividades para todos os tipos de pessoas.

A lista inclui a praia de Barra Grande, na famosa cidade de Maragogi, que lidera com 21,3%, seguida por São Miguel dos Milagres (AL), com 20,8%.

Maceió, capital alagoana, também está presente, com a Praia do Gunga, com 15,3% e Barra de São Miguel, com 10,4%. Completam ainda o Top 5, os Cânions do Rio São Francisco (9,6%), localizado na divisa entre Sergipe (SE) e AL.

Representando Pernambuco (PE), aparece a cidade de Ipojuca que ocupa a sexta e a sétima posição da listagem.

Destino Interesse Maragogi – Barra Grande 21,3% Tour por São Miguel dos Milagres 20,8% Praia do Gunga – City Tour Maceió – Panorâmico 15,3% Passeio pelas praias de Maceió: Barra de São Miguel e Praia do Gunga 10,4% Cânions do Rio São Francisco 9,6% Ipojuca – Porto de Galinhas – PE 7,7% Tour Porto de Galinhas saindo de Maragogi 4,9% Litoral Norte Paripueira – Mar & Cia 4,5% Passeio Dunas de Marapé 3,1% Excursão à Praia de Maragogi desde Maceió 2,3% (Crédito: ViajaNet, com dados de janeiro/2023)

A pesquisa do ViajaNet apurou ainda a média de valores das atrações mais compradas pelos turistas. Os passeios em Porto de Galinhas (PE) foram os que os brasileiros investiram mais, garantindo os bilhetes com valores entre R$182 a R$ 212. Quem optou pelo tour nas praias de Maceió gastou, em média, entre R$ 47 a R$84.

Turismo em alta



Segundo a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur), o fluxo de passageiros no Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares, em Maceió, um dos principais acessos ao estado de AL, aumentou 33,33% em um mês. Somente em janeiro deste ano, 278.810 pessoas passaram pelo terminal, enquanto em dezembro do ano passado, o número foi de pouco mais de 209 mil. O crescimento foi maior do que o registrado no mesmo período do ano passado e superou também o período anterior à pandemia, em 2020.