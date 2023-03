Prefeitura oferece 65 vagas em cursos gratuitos para o mercado pet

A Prefeitura de Guarulhos, em parceria com a Amah Cursos Profissionalizantes, oferece 65 vagas em cursos gratuitos para quem deseja atuar no mercado pet. São 25 vagas para auxiliar de veterinário (81 horas), 15 para banho e tosa (50 horas) e 25 para adestramento (45 horas). Para se inscrever é necessário morar em Guarulhos, ser maior de 16 anos e ter o ensino fundamental completo.

Com início previsto para a última semana de março, as aulas acontecerão na unidade Guarulhos da escola, localizada no Jardim City (rua Reinaldo Cesar Oliveira, 356), às quartas, quintas e sextas-feiras, nos períodos manhã ou tarde, conforme o conteúdo escolhido.

As inscrições serão realizadas no próximo dia 7 (terça-feira), a partir das 9h, no mesmo endereço citado. No ato da inscrição é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência em Guarulhos, além de informar número de telefone e e-mail. Menores de 18 anos deverão estar acompanhados pelos responsáveis munidos com os mesmos documentos exigidos. As vagas serão preenchidas por ordem de chegada, mediante análise da documentação apresentada.

Cronograma

Auxiliar de veterinário (81 horas)

25 vagas – quintas-feiras, das 9h às 11h30

Inscrição presencial no dia 7 de março, das 10h às 13h, ou enquanto houver vagas

Previsão de início das aulas presenciais: 30 de março

Banho e tosa (50 horas)

15 vagas – sextas-feiras, das 9h às 12h

Inscrição presencial no dia 7 de março, das 10h às 13h, ou enquanto houver vagas

Previsão de início das aulas presenciais: 31 de março

Adestramento (45 horas)

25 vagas – quartas-feiras, das 9h às 11h30

Inscrição presencial no dia 7 de março, das 10h às 13h, ou enquanto houver vagas

Previsão de início das aulas presenciais: 29 de março