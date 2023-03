Até o fim de abril, Massas e Tainha na Brasa são novidades do Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp

O Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp entra neste mês de março com duas grandes novidades. Quem está acostumado a comer muito peixe e frutos do mar, passa agora a contar também com opções de massas recheadas, que combinam muito bem com todas as delícias do evento. Outra novidade é a Tainha na Brasa, que será oferecida em opções diferentes a cada dia.

O público que gosta de massas vai contar com Sorrentino de Salmão, Tortelone de Camarão, Lasanha de Salmão, além do tradicional Macarrão com Camarão no Parmesão Grana Padano, que passa a ser servido diariamente. Tainha com Escamas de Batata Doce, Tainha Recheada com Farofa de Banana e Tainha Espalmada são as novas opções dentro do Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp.

Mas o público que gosta dos pratos tradicionais do festival não precisa se preocupar. Os Camarões Assados no Espeto continuam sendo servidos à vontade nas mesas. Itens como Camarão de Praia, com Tártaro e Limão, Camarão na Panko, Costelinha de Tambaqui e Isca de Saint Peter também chegam, à vontade, nas mesas.

Paella

Outra grande atração do Festival também continua no cardápio de todos os dias. A famosa Paella à Marinera, gigante, repleta de camarões e frutos do mar, mantém-se entre os destaques nesta nova edição do Festival, realizado na Ceagesp desde 2013. Aliás, o público continua sendo recebido com Casquinha de Siri e Acarajé feito na hora, além de Caldinho de Peixe. Só que, neste novo festival, terá ainda Minipastel de Camarão, reforçando os pratos de entrada.

A mesa de saladas também continua, sempre com itens bem fresquinhos. Não faltam as opções com frutos do mar, entre as quais Salada de Lula com Ervas, Salada de Frutos do Mar, Mexilhões Confitados, os Ceviches, entre outras dezenas de itens.

A Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp – Edição Massas tem mais de 50 itens no cardápio para as pessoas saborearem o quanto quiser. O preço fixo por pessoa continua sendo de R$ 139,90 para comer à vontade muito peixe (ainda mais com o reforço da tainha), frutos do mar, além das massas. Mas, atenção! Bebidas e sobremesas são cobradas à parte.

Especiais do Dia

Os pratos especiais do dia do Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp estão mantidos nesta Edição de Massas. A quarta-feira é dia de saborear Ostras Frescas à vontade. A quinta-feira é reservada aos fãs de Caranguejada.

Na sexta-feira, o público tem à disposição Lagosta Sapateira. No sábado, voltam as Ostras Frescas. No domingo, o público conta com Fettuccine com Camarão no Parmesão Grana Padano.

Funcionamento

O Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp – Edição de Massas funciona de quarta a domingo no Espaço Gastronômico Ceagesp. Às quartas, quintas e sextas, o horário é das 18h às 23h (somente jantar). Aos sábados, funciona a partir das 12h até 23h (almoço e jantar). Aos domingos, abre das 12h às 17h (somente almoço).

O acesso é pelo Portão 4 da Ceagesp (altura do nº 1.946 da av. Dr. Gastão Vidigal, na Vila Leopoldina – São Paulo-SP). O estacionamento (terceirizado) para automóveis também fica no mesmo Portão 4. Para motos (aberto até as 22h), o acesso é pelo Portão 2, também na mesma avenida.

Serviço

Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp – Edição de Massas

Onde: Espaço Gastronômico Ceagesp

Quando: Até 30 de abril (quarta a domingo)

Endereço: Portão 4 da Ceagesp (av. Dr. Gastão Vidigal, altura do número 1.946)

Horários: às quartas, quintas e sextas, das 18h às 23h (somente jantar). Aos sábados, das 12h às 23h (almoço e jantar). Aos domingos, das 12h às 17h (somente almoço)

Valor: R$ 139,90 por pessoa | Crianças, até cinco anos, não pagam. De seis a dez anos, pagam metade do valor | A partir de 11 anos, pagam o preço normal

Estacionamento (terceirizado): Acesso pelo Portão 4 (somente automóveis) | Acesso pelo Portão 2 (somente motos – até 22h).

Mais informações e reservas: www.festivaisceagesp.com.br