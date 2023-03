Prefeitura inicia a entrega de uniformes e material escolar para os 121 mil alunos da rede

Na manhã desta quarta-feira (8) a Prefeitura de Guarulhos iniciou a entrega dos uniformes e kits de material escolar para os alunos da rede municipal de ensino. O prefeito Guti e o secretário de Educação, Alex Viterale, participaram da entrega nas EPGs Yujie Hirata, no Parque Cecap, e Chico Mendes, na região do Pimentas. A iniciativa vai contemplar mais de 121 mil alunos da rede pública municipal.

Cada aluno atendido pela Prefeitura vai receber um kit contendo calça, bermuda, camisetas de mangas curtas, meias, camiseta de mangas longas, jaqueta, tênis e, para os dias mais frios, blusão de zíper, acolchoado, impermeável e com capuz.

Compostos por mais de 15 itens, os materiais dos kits são divididos conforme a demanda para cada faixa etária, desde a Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental, e também a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Junto com os kits será entregue ainda uma mochila, produzida com material 100% poliéster, para os ensinos infantil e fundamental.

Para o prefeito Guti a educação é a base de formação do indivíduo e as entregas demonstram o compromisso da gestão municipal em proporcionar um ensino com qualidade e equidade. “Sabemos da importância da educação para o futuro das nossas crianças, por isso trabalhamos incansavelmente para proporcionar formação de qualidade, com planejamento e muito amor. Nossos alunos uniformizados estarão mais seguros, pois podem ser facilmente identificados dentro e fora das escolas. Além do conforto, eles estarão protegidos do frio e da chuva com os blusões impermeáveis. Já o material escolar é indispensável para o desenvolvimento das atividades pedagógicas durante todo o ano letivo”, comentou.

O secretário de Educação, Alex Viterale, destacou que os uniformes da rede de ensino de Guarulhos foram criados pela equipe da própria secretaria. “Nosso time fez uma ampla pesquisa e acolheu sugestões de alunos, professores, funcionários e pais para chegar a modelos que realmente cumprissem sua finalidade. Além da beleza das peças, o trabalho levou em consideração critérios como conforto, resistência, durabilidade e qualidade do material utilizado na confecção”.