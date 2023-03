Programa Saberes em Casa foca a educação ambiental nas escolas de Guarulhos em 2023

O programa Saberes em Casa está de volta ao ar a partir do próximo dia 21 de março com transmissão pelo canal Secretaria de Educação de Guarulhos no YouTube. A grande novidade deste ano é a introdução do bloco sobre as questões relativas à educação ambiental, que aborda as consequências do mau uso dos recursos naturais, do desmatamento e de outras ações humanas que ocasionam mudanças climáticas.

Com o retorno presencial das atividades escolares e a efetivação do programa como política pública por meio de lei, suas características e a periodicidade foram mudadas. Transmitido agora às terças e quintas-feiras, o programa assume compromissos com as famílias e com os educadores da rede municipal de ensino.

Para as famílias, basta acessar o canal da Educação no YouTube (https://www.youtube.com/@saberesemcasa) e assistir junto com as crianças, principalmente para que possam acompanhá-las. Já no portal http://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/wp_site/saberesemcasa/ são encontrados jogos educativos e livros para as crianças, que podem ser lidos também por jovens e adultos. A cada semestre esse acervo é ampliado com novos jogos e livros.

Já para os professores serão disponibilizadas propostas de atividades pautadas no currículo da rede de ensino para que possam utilizá-las em suas aulas sempre que desejarem. Além disso, os roteiros de estudo e aprendizagem continuam disponíveis para que sejam retomados, utilizados e aprofundados.

De acordo com Solange Turgante, diretora do Departamento de Orientações Educacionais e Pedagógicas, o programa Saberes em Casa é uma ferramenta que complementa as propostas educativas desenvolvidas nas unidades escolares. “Este é o quarto ano do programa, que surgiu da necessidade de levar atividades direto para dentro das casas das crianças, jovens e adultos e garantir a continuidade das aprendizagens durante a pandemia. Hoje ele se consolidou como apoio complementar às atividades propostas pelas equipes escolares. Nessa temporada, além de novos episódios, os educandos receberão semanalmente um recadinho com as propostas que estão disponíveis”, explicou.

Outra mudança é a revista Saberes e Aprendizagens, que passará a ser chamada revista Saberes na Escola e falará a respeito das atividades baseadas no currículo escolar e sobre como as formações estão sendo desdobradas ou usadas nas unidades.

Já o site saberesemcasa.guarulhos.sp.gov.br será atualizado semanalmente com novos programas, desafios do dia, revista, roteiros de estudo e aprendizagem e orientações didáticas, que podem ser utilizados por professores, famílias e, principalmente, pelos alunos.