Todos podem ter criatividade, apontam pesquisas

A criatividade é uma habilidade multifuncional que pode se manifestar de diferentes formas. Ela aparece no trabalho ao planejar e executar tarefas, em casa ao decorar um ambiente, em um momento gastronômico na cozinha e até mesmo na hora de compor visuais para ir em um determinado evento.

Enquanto muitos acreditam que ser criativo é um dom que um grupo seleto possui, outros buscam formas de estimular esse aspecto. Em muitas empresas, o brainstorming vem sendo cada vez mais utilizado para reunir ideias e favorecer a criatividade dos colaboradores.

Para a ciência, abordagens como esta podem desempenhar um papel importante no desenvolvimento de habilidades. Diferentes pesquisas internacionais apontam que a criatividade pode ser desenvolvida por todos, de diferentes formas. O assunto tem sido recorrente em estudos de cientistas que buscam entender mais sobre essa relação.

O que dizem as pesquisas

A criatividade está ao alcance de todos, é o que diz uma pesquisa da Universidade de Harvard. O estudo examinou o cérebro humano no momento de se debruçar para resolver um problema e apontou que múltiplas regiões da mente são acionadas simultaneamente nesse momento. As pessoas criativas possuem a habilidade maior de cativar redes neurais que costumam trabalhar separadamente para solucionar questões de forma diferenciada.

Embora essa seja uma capacidade específica de um criativo, os pesquisadores destacam que a criatividade não é exclusiva para um grupo de sortudos. Essa habilidade pode ser utilizada por todos, mas, para isso, é preciso treinar o cérebro e estimular ideias originais.

Há algumas teorias sobre como ativar ainda mais a criatividade. De acordo com uma pesquisa da Universidade de Bath, no Reino Unido, existem dois fatores ligados ao trabalho e à vida pessoal que tornam as pessoas mais ou menos criativas. O estudo liderado pelo professor Yasin Rofcanin e acadêmicos da Espanha e da Holanda aponta que o apoio dos colegas no trabalho e o amor dos familiares pode ser um fator estimulante para a criatividade.

Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores reuniram um grupo de 69 casais americanos e pediram que eles fizessem um diário durante quatro semanas, categorizando as relações. No fim do período de análise, eles concluíram que aqueles que tiveram boas interações tinham melhores condições para performar bem no trabalho, favorecendo a criatividade nas tarefas e ideias.

Outra pesquisa traz um resultado semelhante, mas reforça a importância dessas relações ainda na infância. Segundo cientistas do Media Lab, laboratório do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), as escolas devem criar ambientes com mais iniciativa e menos cobrança, como ocorre no jardim de infância.

Para os estudiosos, é durante essa fase que os pequenos criam à vontade, tendo a liberdade para errar e aprender com as falhas. Esses aspectos favorecem a criatividade das crianças, já que se sentem mais livres para explorar suas ideias.

O que torna uma pessoa criativa?

A criatividade é um assunto que fomenta debates e, por esse motivo, foi tema de mais uma pesquisa da Universidade de Harvard. Pensar no que torna uma pessoa mais criativa que a outra foi uma das questões que motivaram pesquisadores a estudarem sobre essa habilidade.

Como base do estudo, foi criado, em 2021, o Divergent Association Task (DAT), um teste que pode ser feito de forma rápida para avaliar aspectos sobre a criatividade. Logo no início, o DAT pede que cada pessoa nomeie dez substantivos com significados distantes. A partir das respostas, o teste mede a distância semântica das palavras e considera aqueles com maior pontuação como os mais criativos.

O argumento do estudo é que, pessoas com criatividade tendem a ter ideias mais diferentes e conseguem explorar mais a diversidade das palavras durante o teste.

Os pesquisadores destacam que o DAT não mede todos os aspectos da criatividade, apenas a aptidão de cada indivíduo em determinadas tarefas de resolução de problemas.