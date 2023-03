Na Semana da Mulher, Palácio dos Bandeirantes abre mostra de artistas grafiteiras

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e da Casa Civil, abriu nesta quarta-feira (8), Dia Internacional da Mulher, a mostra “Grafite por Elas”. A exposição é gratuita e aberta ao público e conta com peças produzidas por 10 mulheres grafiteiras.

A ação tem a curadoria do Acervo dos Palácios, órgão ligado à Casa Civil, e tem como objetivo destacar o trabalho realizado nas Fábricas de Cultura, que apoiam aristas locais em eventos e atividades desenvolvidos nas unidades espalhadas pelo Estado.

A exposição “Grafite por Elas” tem 10 painéis, um de cada artista plástica, instalados no Palácio dos Bandeirantes, no bairro do Morumbi, na Capital. Além de temas inéditos, algumas obras trazem o olhar contemporâneo que retratam artistas como o rapper Sabotage, ou fazem releituras de quadros afamados como “Independência ou Morte”, de Pedro Américo, e o “Noite Estrelada”, de Vincent van Gogh.

Uma das artistas é Pamela Ramos, mais conhecida como Pandora. “É uma grande honra representar as ‘minas’ do grafite nesse lugar e nessa data especial, que é o Dia Internacional da Mulher. Estamos conseguindo, com a nossa voz e articulação de várias mulheres, mostrar a nossa arte”, disse.

“Grafite por Elas” fica em exposição até 22 de março e está aberta à visitação mediante agendamento prévio de segunda à sexta-feira, das 10h às 16h. Sábados, apenas para grupos acima de 10 pessoas, às 10h ou às 14h. O agendamento do dia e horário desejados deve ser feito pelo e-mail [email protected].