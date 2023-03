Ministro da Educação elogia Guti por incluir 20 mil alunos no ensino integral

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT-CE), afirmou nesta segunda-feira (13), durante o Encontro da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP), em Brasília, que gostaria de implantar o ensino integral em todo o Brasil. Ele citou a iniciativa do prefeito de Guarulhos, Guti (PSD), que aumentou de 600 crianças atendidas em tempo integral no início do primeiro mandato em 2017 para mais de 20 mil atualmente.

“Parabenizo o prefeito Guti que saiu de 600 alunos em tempo integral para 20 mil. Isto é iniciativa do prefeito, é iniciativa do munícipio, porque não tem uma política nacional para isso. Se isso é possível, vamos debater. Eu sou um árduo defensor que toda educação brasileira seja em tempo integral.”, afirmou.

Durante o encontro, Guti participou da mesa principal durante a apresentação do ministro da Educação. O prefeito de Guarulhos lembrou que a cidade, só no ano passado, investiu cerca de R$ 30 milhões de recursos próprios para complementar os investimentos em merenda escolar, que deveriam ser responsabilidade do governo federal. Lembrou também que o município fornece ainda uniforme e materiais escolares para todos os alunos da rede municipal de ensino.