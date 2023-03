Guarulhos poderá ter Samu para animais

O projeto de lei que institui na cidade o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Veterinária (Samuvet) passou pela análise da Comissão de Meio da Câmara de Guarulhos, durante reunião realizada na manhã desta quarta-feira (15). A proposta foi elaborada pelo vereador Geleia Protetor (PSDB).

De acordo com o texto do PL 2927/2022, os atendimentos serão prestados por meio de veículos adaptados com equipamentos e materiais necessários para a realização de avaliação e primeiros socorros, contando com uma equipe formada por, pelo menos, um médico veterinário, um assistente de veterinário e um motorista.

Conforme explicou o vereador Edmilson (PSOL), presidente da Comissão, a medida recebeu parecer favorável com emenda supressiva, excluindo o trecho que limita em até três salários mínimos a renda familiar dos proprietários dos animais atendidos pelo serviço. “O projeto contribui com a proteção animal na cidade e trata de algo já previsto no Código de Defesa Animal, que foi aprovado por essa Casa há alguns anos. Em relação à emenda supressiva, houve a concordância do autor porque, no momento do socorro imediato, não há tempo hábil para perguntar para a pessoa quantos salários ela ganha por mês. O caso está ali e é uma obrigação do Poder Público o socorro desses animais”, pontuou o parlamentar.