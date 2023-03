Open Maré Beach 2023: Guarulhos recebe primeiro campeonato de beach tennis neste final de semana

O primeiro Open Maré Beach 2023 é o maior torneio de Beach Tennis de Guarulhos e região. Com 398 inscritos e 12 categorias, sendo, 1 Profissional e 11 amadoras, o torneio ocorre nesse final de semana, entre os dias 17 e 19, serão 3 dias de torneio com uma rotatividade aproximadamente 900 pessoas entre atletas, torcida e visitantes.

O primeiro Open Mare Beach 2023 terá um total de 325 jogos, com a promessa de jogos emocionantes em todas as categorias, para se ter uma ideia de tanta emoção, teremos entre as categorias, 44 semi finais e 22 finais. É muita emoção.

O primeiro Open Maré Beach 2023 terá transmissão ao Vivo pelo Youtube através do cana BT Canal, uma plataforma exclusiva de beach tennis e contém narradores e comentaristas. Uma estrutura de TV.

A Maré Beach conta com 6 quadra exclusivas para Beach Tennis, um Restaurante que possui 500m2 e um cardápio exclusivo, além de espaço KIDS (Brinquedão e Brinquedoteca) e 2 churrasqueiras.

O primeiro Open Maré Beach 2023 vem para mostrar a força do esporte que mais cresce no Brasil e no mundo, mostrar que Guarulhos possui uma das melhores e maiores arenas exclusivas de Beach Tennis do Estado de São Paulo.

Principais Patrocinadores:

Vegus Construtora

Aurora

Mormaii

Toyota – Nova Quality

Fig – Faculdade