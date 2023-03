Sessão gratuita de cinema para pessoas com deficiência tem vagas disponíveis

Ainda há vagas para pessoas com qualquer tipo de deficiência participarem do Cine Inclusivo no dia 31 de março (sexta-feira) no Cinépolis do Parque Shopping Maia (avenida Bartolomeu de Carlos, 230, Jardim Flor da Montanha).

A exibição gratuita de cinema ocorrerá em dois horários: às 11h ocorrerá a sessão adaptada (sala com volume do som mais baixo, mais luminosidade e portas abertas) para pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) e, às 11h30, para pessoas com as demais deficiências. As inscrições devem ser feitas pelos telefones 2414-3685 e 2422-7376, das 9h às 16h.

O filme exibido será Gato de Botas e foram disponibilizadas 300 vagas, 150 para cada sessão. Os participantes deverão estar acompanhados de um adulto responsável.

A ação é da Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão, vinculada à Secretaria de Direitos Humanos de Guarulhos, com o apoio da rede Cinépolis. Ela ocorre em alusão ao Dia da Síndrome de Down (21 de março) e ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo (2 de abril).