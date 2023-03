Taça GRU Rubi de Futebol Amador Feminino começa neste domingo

A 1ª Taça GRU Rubi de Futebol Amador Feminino terá seus primeiros jogos disputados neste fim de semana em Guarulhos. A competição, que contará com dez equipes, começa no domingo (19) com quatro jogos, que acontecerão no Estádio Municipal Cícero Miranda, no Lago dos Patos (Vila Galvão).

A primeira partida será entre Pampas e SEA/100 Limite, às 9h. Em seguida o Vale dos Machados enfrenta o Santa Cruz. Às 12h está marcado o confronto entre Favela Ponte Alta e Da Mata e em seguida acontece a disputa entre Estrela de Guarulhos e Cardoso City. Nesta rodada as equipes R100 e Tupinambá ficarão de folga.

As equipes estão divididas em dois grupos com cinco times em cada e os quatro mais bem classificados avançam para a próxima fase.

A competição

A competição tem o intuito de fomentar o futebol feminino em Guarulhos e entra no calendário da Secretaria de Esporte e Lazer no mês de março, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.

Nesta primeira edição participam dez equipes sediadas na cidade, que estiveram presentes no congresso técnico no último dia 23 de fevereiro, quando foi formalizada a participação e realizado o sorteio dos grupos.