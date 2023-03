Prefeitura publica homologação de concurso para a GCM

A Prefeitura de Guarulhos divulgou na última sexta-feira (17) a homologação do concurso para a Guarda Civil Municipal (GCM) junto à lista de 294 aprovados, que podem ser acessadas no Diário Oficial do município, no link https://diariooficial.guarulhos.sp.gov.br/. No primeiro momento serão convocados 118 aprovados.

A publicação oficializa a aprovação de 232 homens e 62 mulheres, que deverão acompanhar constantemente o Diário Oficial, no qual serão publicadas todas as informações necessárias. O concurso tem validade de dois anos e pode ser prorrogado por igual período.

Os futuros guardas irão frequentar a escola de formação por cerca de um ano e exercer o cargo de GCM 3ª classe e, após três anos no cumprimento da função, o agente será promovido para 2ª classe. Ao longo de sua experiência poderá evoluir no plano de carreira e chegar às demais graduações, como 1ª classe, classe especial, classe distinta e inspetorias.