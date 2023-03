Confira quais foram os principais pagamentos realizados pela Prefeitura

O HOJE publica as terças-feiras e quintas-feiras, os maiores pagamentos efetuados pela Secretaria de Fazenda a empresas fornecedoras e prestadores de serviços à Prefeitura de Guarulhos.

DEPARTAMENTO DO TESOURO

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO

Dia 24 de março de 2023

SANEPAV SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

OBJETO: Serviços de limpeza de prédios, mobiliários e equipamentos escolares, com mão de obra qualificada, produtos saneantes domissanitários, materiais e equipamentos.

VALOR: R$ 4.955.312,12

G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: Controle, operação e fiscalização de portaria com efetiva cobertura dos postos designados pela Secretaria de Educação.

VALOR: R$ 4.927.072,49

CONSORCIO RIO BAQUIRIVU-GUAÇU – LOTE 01

OBJETO: Execução de obra de canalização do Rio Baquirivu entre as estacas 285 a 413 – Parque Linear Contínuo, e infraestrutura urbana do programa de macrodrenagem e controle de cheias do Rio Baquirivu – Guaçu – Guarulhos/SP – lote 01.

VALOR: R$ 1.820.230,21

CONSORCIO MONITRAN GRU

OBJETO: Serviços técnicos de gerenciamento de tráfego por meio de tecnologia.

VALOR: R$ 1.625.189,27

CDR PEDREIRA CENTRO DE DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS S/A

OBJETO: Serviço de recebimento e disposição final ambientalmente adequada de resíduos sólidos urbanos gerados no município de Guarulhos.

VALOR: R$ 1.493.754,92

ANSPORDE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

OBJETO: Aquisição de conjunto escolar individual composto por mesa e cadeira para aluno.

VALOR: R$ 1.306.501,92

BETA CLEAN & SERVICE LTDA

OBJETO: Serviços de controle, operação e fiscalização de portaria com efetiva cobertura dos postos designados nas unidades da Administração – referente a Fevereiro/2023.

VALOR: R$ 1.001.188,31

HOLD COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS RIBEIRÃO PRETO LTDA – EPP

OBJETO: Prestação de Serviços de Publicidade.

VALOR: R$ 654.241,17

G4 SOLUÇÕES EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de impressão e reprografia corporativa.

VALOR: R$ 558.014,22

OTMA SOLUÇÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA

OBJETO: Fornecimento de hortifrutigranjeiros.

VALOR: R$ 525.703,33