Suzano recebe Festival do Torresmo e Chopp no fim de semana

Neste próximo fim de semana, que é comemorado o aniversário de Suzano,

acontece o Festival do Torresmo e Chopp, um evento para toda a família com

inúmeras opções gastronômicas, além de entretenimento infantil, pet friendly

e apresentações musicais.

O evento, que acontecerá de quinta (30) a domingo (2) no estacionamento do

Suzano Shopping, contará com 25 expositores e inúmeros pratos

gastronômicos, entre eles, costela de chão, torresmo de rolo, hambúrguer na

parilla, churrasco, pastel, frango frito, lanche grego, batata frita, carne louca,

yakisoba, drinks, açaí, além de muitos doces como doces cristalizados, crepes,

churros, morango no espeto e muito mais.

Cervejas artesanais

No cardápio, mais de 80 rótulos de cervejas artesanais poderão ser encontrados.

O festival vai receber seis cervejeiros com muitas opções para os amantes da

cerveja.

“É um evento para toda a família, com várias opções gastronômicas, atrações

musicais e cervejas artesanais. Teremos também área kids para as crianças, ou

seja, um evento completo e uma boa opção nesse fim de semana especial do

aniversário de Suzano”, disse Sérgio Sampaio, organizador do evento.

Solidariedade

A entrada no festival é franca, mas quem quiser pode colaborar com um quilo

de alimento não perecível (não é obrigatório). Os alimentos arrecadados serão

doados para entidades assistenciais de Suzano. Haverá ponto de arrecadação

no recinto.

Música

O evento contará com uma programação musical para animar o ambiente que

promete movimentar Suzano e região.

Apresentações musicais (programação)

Quinta-feira (30): 20h – Banda No Drive (Pop/Rock);

Sexta-feira (31): 20h – Cover Coldplay;

Sábado (01): 20h – Banda Cerco (Tributo a Charlie Brown Jr.);

Domingo (02): 15h – Show infantil com personagens – 20h – Tributo Queen.

SERVIÇO – FESTIVAL DO TORRESMO E CHOPP EM SUZANO

Quando: De 30 de março a 02 de abril.

Horários: quinta e sexta-feira (30 e 31) das 17h às 22h; sábado e domingo (01 e

02) das 12h às 22h.

Local: Estacionamento do Suzano Shopping (Rua Sete de Setembro, 555 – Jardim

dos Ipês, Suzano).

*Entrada gratuita.