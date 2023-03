Liberdade para viver e amar: assistida pela Patrulha Maria da Penha recebe honrarias da GCM em seu casamento

A Patrulha Maria da Penha de Guarulhos, um programa da Guarda Civil Municipal (GCM) de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica, prestou honrarias na cerimônia de casamento de uma de suas assistidas no último domingo (26). Durante a cerimônia no Recreio São Jorge, 14 agentes alinharam-se no caminho para o altar e prestaram continência aos recém-casados. Há cerca de quatro anos a noiva Maria O. Alves libertou-se de uma relação abusiva com o apoio do serviço.

Após a Justiça determinar que o agressor mantivesse distância da vítima e de sua residência, os guardas passaram a fiscalizar o cumprimento da medida protetiva com rondas em seu endereço e antigo emprego. As visitas são a parte principal da rotina da patrulha, que atualmente atende cerca de 200 mulheres e já prendeu mais de 30 agressores desde a sua criação, em 2018.

De acordo com Maria, sua vida mudou desde o primeiro encontro com a patrulha, e uma aliança foi estabelecida. Os traumas causados pela agressão durante o relacionamento de oito anos a afastaram de seus sonhos, mas os aconselhamentos dos agentes fizeram com que o medo e a sensação de vazio emocional e fracasso dessem lugar à coragem para continuar sua história e apaixonar-se novamente. “Enxerguei que minha vida não tinha acabado”.

“É o final de uma tristeza profunda e o recomeço de uma felicidade. Eu me sentia nas garras dele, sob o seu poder, com o direito apenas de me calar, mas a partir do momento em que você se sente acompanhada e assistida encontra forças”, contou Maria, que descobriu por meio de uma reportagem que poderia receber as honras de seus aliados da guarda no casamento.

O convite especial, enviado por meio de uma carta escrita à mão, emocionou os agentes. “Ficamos extremamente felizes. Afinal, ela também nos encoraja e motiva, tanto por denunciar os abusos como pela capacidade de retomar os seus direitos a vida, liberdade, saúde e amor”, afirma a inspetora da patrulha, Darcy Maria Feitosa.

Agora, livre do ciclo de violência, Maria diz alegremente que irá viajar em lua de mel com seu novo amor, Elias do Carmo, em quem encontrou compreensão e parceria. Ela deseja que sua história seja um exemplo para que mais vítimas denunciem e busquem o apoio de órgãos especializados.

Denuncie

Para denunciar ligue para a Central de Atendimento à Mulher (180) ou para a GCM pelo telefone 153. Para acompanhamento psicossocial e orientação jurídica, contate o Centro de Referência de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência Doméstica em Guarulhos pelo telefone 2469-1001.