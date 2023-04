Parque Mundo das Crianças recebe Zoo Urbano Play

O maior zoológico de esculturas de animais gigantes feitos de material reciclado e ressignificado, o ZOO URBANO PLAY, chega ao parque Mundo das Crianças (Jundiaí), até 29 de junho.

É um projeto que transforma as obras de arte em grandes atividades e brincadeiras trazendo o significado, as reflexões e os processos artísticos para o mundo lúdico e interativo.

São seis esculturas gigantes esculpidas por artistas que utilizaram um ou mais tipos de materiais reciclados compondo, além da tradicional escultura de animal gigante do projeto, um jogo ou brincadeira, como “Batalha Narval” (sim, NaRval), “Joaninha jogo da Velha” e “Quimera Cubo-mágico”.

“Nossa intenção é transformar o ZOO URBANO num universo multimídia. Para além da exposição de esculturas, com grandes textos e abstrações, através da reciclagem e da ressignificação do resíduo e descarte urbano, queremos capilarizar e compreender o papel da arte nas mais diversas dimensões da vida. Arte para e pela vida”, afirma o curador, Roberto Parisi.

Além da diversão, as obras causam um grande impacto aos visitantes já que, por serem feitas com materiais reciclados, proporcionam reflexões quanto a transformar o lixo em obra de arte.

“É preciso transformar arte em interatividade, em brincadeira e, por que não, num futuro próximo, em um tabuleiro no qual as obras são as peças num grande jogo?”, completa o curador.

A Cobasi, uma das líderes do varejo pet e jardim do Brasil, é a apoiadora da exposição. De acordo com Daniela Bochi, gerente de marketing da Cobasi, “a Cobasi tem uma iniciativa social chamada Cobasi Cuida em que um dos pilares é a Educação. Nesse pilar, um dos nossos objetivos é conscientizar a população sobre o bem-estar animal. No Cobasi Cuida trabalhamos o conceito de saúde única, onde a saúde do meio ambiente, humanos e animais estão interligados. Com isso, consideramos muito importante esta exposição em que conscientizará crianças e adultos sobre a questão do descarte de lixo no meio ambiente”.

A exposição acontece durante todo o dia. O projeto é realizado através do PROMAC.

OBRAS

Aranha Geodésica

Uma aranha feita com 40 quilos de tecido na base de uma geodésica recuperada e pintada em preto fosco. Sua estrutura permite que os visitantes possam interagir entrando e subindo. Dentro da aranha, centenas de cordas feitas com tiras de Lycra recuperados de confecções, criando uma “cama de gato” gigante. As pernas são feitas com restos de tecido e sapatos de galões de água.

Materiais usados: 1 Geodésica recuperada, 480 fitas VHS, retalhos de Lycra, vergalhões de construção



Cobra Hermética

Tambores de óleo enfileirados transformados em uma cobra gigante. Os tambores têm rotatividade horizontas e dentro de cada um, algum tipo de sucata como pregos, areia, tampinhas transformando a cabra num gigantesco instrumento de percussão. Poderá ser tocada pelos visitantes, fazendo batucadas em todas as peças. A cabeça e o rabo também serão percussionais e cada peça com um som diferente.

Materiais usados: Tambores de 300 litros, eixos com rolimãs, vergalhões de construção para fixação sucatas para diferentes sons.



Polvo de Pneus

Pneus de caminhões coletados de recicladoras, pintados e posicionados no chão onde os visitantes podem entrar e sair.

Materiais usados: Pneus usados sem possiblidade e resolamento, fixadores superiores, vergalhões de construção para os pés.



Batalha Narval

Uma baleia Narval feita de sucata onde podemos batalhar. Cada lado tem peixinhos e o adversário deverá saber em qual leta e número eles estão escondidos. Os peixes serão feitos com ímã e presos por correntinhas.

Materiais usados: Sucatas de metal, ímãs diversos, vergalhões de construção, eixos.



Joaninha da Velha

A caixa na posição vertical será customizada pelos artistas como uma joaninha. Na “tampa” agora na vertical, pintas em formato de “X” e “O” em três colunas e três linhas. Pronto — um jogo da velha de pintas de joaninhas!

Materiais usados: Uma caixa d’água recuperada, seis latas de tintas recuperadas (cilindros das pintas), vergalhões de construção, eixos.



Quimera

Três cubos gigantes empilhados em um eixo rotacional. Em cada face do cubo, um animal feito com sucatas diversas por quatro diferentes artistas. Nas partes de contato existe a proporção de encaixe permitindo que o visitante monte centenas de combinações virando os cubos. Entre os animais, o Gato preto de fitas VHS Coelho branco de sacos de pedras reciclados; Porquinho da índia de tapete reciclado; Cachorro de patchwork de retalhos.

Materiais estruturais: três cubos gigantes de madeiras de armários e portas descartados, eixo central.



PRODUÇÃO:

Realização: Mosaiky

Produtora executiva: Sueli Parisi

Diretor de Arte: Murillo Denardo

Curador: Roberto Parisi

Coordenação artística: Fábio Souza

AGENDA

Até 29 de junho.

De terça-feira a domingo, das 7 às 17 horas.

Local: Rodovia João Cereser, Pista Sul, Km 64+400, em Jundiaí, São Paulo.

Agendamento obrigatório para visitação aos fins de semana e feriados pelo site: Link

Acesso e estacionamento gratuitos.

PARQUE MUNDO DAS CRIANÇAS

Um parque público, gratuito, de grandes dimensões e brinquedos (inclusive aquáticos) para crianças de todas as idades. O Mundo das Crianças fica à beira da represa que abastece a cidade de Jundiaí (SP) em uma extensão da área de preservação.

O parque ocupa um espaço inovador — são 170 mil metros quadrados de área — dedicado a diversão e interação com a natureza com estações de brinquedos, paredes de escalada, quadras esportivas, pistas de skate e de caminhada, ciclovia, 14 quadras, playground com fonte interativa, áreas verdes para lazer, cultura e aprendizagem, fontes interativas, trilhas, ambientes lúdicos e criativos de modo interativo e divertido; além da casa na árvore. São mais de 13,5 mil árvores plantadas.

Parte do piso emborrachado é mais uma ação sustentável feita de pneu triturado que deixou de ser jogado no meio ambiente.