Turismo de SP leva festivais e capacitação para as 10 rotas gastronômicas do estado

A Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo lançou nesta quarta-feira (29) um conjunto de ações de fomento ao turismo gastronômico e rural do estado de SP. O programa “Sabor de SP” chega com a proposta de promover a culinária regional por meio de festivais, workshops de capacitação e rodadas de negócios nos dez roteiros gastronômicos mapeados pelo estado. Será uma semana de atividades em cada um dos roteiros regionais, mobilizando gestores públicos, empreendedores e o público final.

“A gastronomia regional é um dos principais atrativos de quem viaja a lazer pelo estado, além de proporcionar um contato genuíno com a cultura e a história dos municípios”, disse Roberto de Lucena, secretário de Turismo e Viagens de SP, na presença de 20 pequenos produtores rurais do estado. Na ocasião, foi assinado um protocolo de intenções pela valorização da gastronomia paulista, entre o secretário Lucena; o secretário de Agricultura e Abastecimento de SP, Antônio Junqueira; e a secretária de Cultura e Economia Criativa, Marília Marton.

“Falo em nome da rica identidade de SP, das nossas frutas, do nosso grão e da nossa terra e de tanta história que temos no nosso estado e que precisamos valorizar”, disse a secretária Marília Marton. “O turismo rural leva desenvolvimento e sustentabilidade para o campo, gera renda para pequenos negócios familiares, sem deixar de valorizar e preservar as raízes do nosso estado”, afirmou o secretário Junqueira. “Turismo não se faz sozinho. O que vejo hoje é uma união de forças pela estruturação e pela promoção do turismo, estamos no melhor caminho”, disse o deputado estadual Itamar Borges, representando a Alesp.

Já o turismo rural ganha parceiros estratégicos para avançar em questões normativas e um plano de ação para fomentar um dos segmentos de maior potencial no estado, com mais de 1.200 propriedades rurais cadastradas. No evento, o secretário Roberto de Lucena assinou um Protocolo de Intenções com o objetivo de avançar na legislação trabalhista e fiscal do meio rural, capacitar a mão-de-obra do segmento e fomentar as boas práticas do setor com a criação de um selo de qualidade. O acordo foi firmado com representantes da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp), do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), da Fundação Instituto de Terras do Estado de SP (ITESP), com a criação de um grupo de trabalho.

“Estou muito feliz de participar desta grande iniciativa, que vai relevar os produtos no interior, a vocação dos pequenos municípios, fomentando toda a cadeia produtiva no campo”, diz Tirso Meirelles, vice-presidente do SEBRAE-SP e Vice-presidente no Sistema FAESP/SENAR-SP. “Filho de produtor rural, sei que o agroturismo tem um poder mágico de conectar culturas. E esse trabalho em parceria vai mostrar uma vocação que o turista que visita SP ainda não conhece, é uma indústria sustentável que gera muitos empregos”, afirma Guilherme Piai, diretor executivo do Instituto de Terras do Estado de São Paulo (Itesp).

Os destinos de Turismo Rural estão entre os segmentos mais procurados pelo viajante desde o início da pandemia. Há pouco mais de uma década, São Paulo se consolidou como o maior destino de turismo rural no Brasil, com crescimento de quase 30% ao ano, segundo o Sebrae, em parceria com a PRB Consultores Associados e Instituto de Desenvolvimento do Turismo Rural. As ações de fomento à gastronomia e ao turismo rural tiveram a parceria das secretarias de Turismo e Viagens, Agricultura e Abastecimento, Cultura e Economia Criativa e Sebrae.

Também foi assinada uma resolução para a criação de um Grupo de Trabalho Mulheres do Turismo Paulista, com o objetivo de estimular o protagonismo feminino e dar visibilidade às ações das mulheres no setor, que correspondem a mais de metade da força de trabalho no estado e são maioria nos principais segmentos relacionados ao turismo. Entre os convidados, o deputado estadual Itamar Borges, representando a Alesp; prefeitos paulistas, secretários municipais, vereadores, organizações e empreendedores do setor.