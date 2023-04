Procissão do Fogaréu marca as comemorações da Semana Santa em Guarulhos

Nesta quinta-feira (6) o Centro de Guarulhos recebe a tradicional Procissão do Fogaréu, cerimônia que encena a Paixão de Cristo. A saída do cortejo, prevista para as 21h30 da Catedral Nossa Senhora da Conceição, na praça Tereza Cristina, segue até a Igreja do Rosário. Iniciativa da própria catedral, a Procissão do Fogaréu tem apoio cultural da Secretaria de Cultura.

Durante o cortejo, participantes personificam os Farricocos, soldados romanos que prenderam Jesus na noite da Santa Ceia. Encapuzados, eles saem carregando tochas e instrumentos musicais de percussão como matracas, surdos e caixas.

O evento conta ainda com performances de palhaços, camponesas medievais e soldados romanos, além de cânticos folclóricos e líricos, banda de tambores e clarins e a encenação da prisão de Cristo.

Histórico

Realizada tradicionalmente desde 1745 na cidade de Goiás (GO), a Procissão do Fogaréu é encenada por cem Farricocos, personagens vestidos de túnicas compridas e capuzes pontiagudos.

A tradição vem da Espanha e de Portugal e chegou a Goiás por meio do padre espanhol João Perestelo Espíndola. O ritual representava a penitência e a condenação pública de pecadores e depois se transformou em uma festa popular, que recria a prisão de Jesus Cristo.

Em Guarulhos o evento foi realizado pela primeira vez no ano de 2010.

Serviço

8ª Procissão do Fogaréu

Data: 6 de abril, a partir das 21h30h

Saída: Catedral Nossa Senhora da Conceição (Pça. Tereza Cristina, nº 1)

Chegada: Igreja do Rosário (Pça. do Rosário, s/n – Centro)