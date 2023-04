Grínberg´s Village Hotel terá feriado com oficina de ovos, festival de pescados, baile de Aleluia e caça aos ovos

A Páscoa do Grinberg´s está com uma programação recheada de diversão e sabores! Sem dúvida, a recreação e o entretenimento são alguns dos pontos altos do Grínberg´s Village Hotel – um dos melhores da região de Socorro em estrutura para lazer com 27 anos de tradição. Durante o feriado de Páscoa serão quase 20 atividades diferentes e estará à disposição equipe de recreação, adulto e infantil (a partir dos quatro anos), das 9h30 às 23h.

“Investimos sempre em novas atividades, que junto com uma turma animadíssima de monitores, promovem dias inesquecíveis para toda a família”, ressalta Raquel Polkovojs, gerente geral do Grínberg ?s Village Hotel.

A programação do feriado da criançada inclui Festa da Espuma com futebol de sabão; oficina de Ovos de Páscoa e Caça aos Ovos, com coelho da Páscoa, por exemplo. Para os adultos, choco bingo, Torneio de Caipirinhas e Baile de Aleluia. Mas, quem preferir algo mais tranquilo, haverá caminhada, alongamento , yoga, entre outras.

O hotel também promoverá interação entre toda a família na hidro recreativa, jantar do avesso, jantar dos times e jantar do cabelo maluco; todos com monitores.

A parte gastronômica acompanha a variedade, mas, de sabores. O Restaurante do Nicó, localizado dentro do hotel, promoverá o jantar das Nações com música ao vivo do Trio Maicon Braga; almoço com Festival de Pescados; jantar Noite do Boteco com a dupla Rafa e Robson; almoço com a tradicional Feijoada do Nicó acompanhada por samba; jantar italiano e almoço de Páscoa com o tradicional Leitão à Pururuca e música ao vivo com Alexandre Reys. A boa notícia é que o restaurante é aberto ao público, então, moradores da cidade ou turistas que quiserem um almoço ou jantar diferente.

Lazer

“Experiências são o que mais proporcionamos às nossas hóspedes, do começo ao fim da estadia”, diz Raquel.

Localizado na Estância Hidromineral de Socorro – cidade turística do Circuito das Águas Paulista e referência em aventura e ecoturismo – o hotel se diferencia pela estrutura das áreas comuns, pensada para promover o máximo de diversão e lazer. À disposição dos hóspedes estão duas piscinas externas, piscina coberta e aquecida, lago de pesca esportiva, quadra de Beach Tênis e vôlei de areia, campo de futebol, quadra de tênis poliesportiva, redário, pista de cooper, sala de jogos, Espaço Sênior (sala de leitura e TV) e SPA com sauna e hidromassagem inclusas nas diárias.

O hotel 3 estrelas – a apenas 2 km do centro da cidade ao mesmo tempo que está instalado em uma grande área verde – tem 75 acomodações, divididas entre chalés, apartamento standard e apartamento luxo. Quem desejar descansar, opções como massagem relaxante, massagem com bambu, reflexologia, massagem com pedras quentes, reiki, cromoterapia e ventosaterapia.

Programação completa da Páscoa 2023:

Quinta-feira:

– check-in festivo com o mascote do hotel, Solzinho Grín, e a equipe de recreação;

– jantar especial das nações com música ao vivo do trio Maicon Braga;

– jantar do avesso com monitores;

– choco bingo após o jantar.

Sexta-feira:

– yoga com Alessandra Formagio;

– hidro recreativa com monitores;

– almoço especial, Festival de Pescados;

– festa da espuma, com futebol de sabão;

– jantar noite do boteco, com a dupla Rafa e Robson;

– jantar dos times, com monitores;

Sábado:

– caminhada e alongamento com os monitores, após o café da manhã;

– torneiro de caipirinhas;

– hidro recreativa com monitores;

– almoço com a tradicional feijoada do Nicó e samba;

– oficina de ovos de Páscoa;

– jantar italiano;

– jantar do cabelo maluco, com monitores;

– baile da Aleluia, após o jantar.

Domingo:

– caça aos ovos, com coelho da Páscoa

– almoço especial de Páscoa com o tradicional leitão à pururuca e música ao vivo de Alexandre Reys.

Grínberg´s Village Hotel – O hotel com 27 anos de tradição em Socorro, no interior de São Paulo, tem a trajetória pautada por muito trabalho e a busca pela excelência no atendimento e experiências para os hóspedes. Prima pelo serviço de hospedagem, gastronomia e lazer, com conforto, segurança e qualidade. São vários espaços comuns, 75 acomodações entre quartos e chalés em 100.000 m ² de muito contato com a natureza.

