Confira a programação de teatro gratuito em Guarulhos

Nos meses de abril e maio o Shopping Bonsucesso vai receber apresentações de teatro gratuitas com várias histórias adoradas pelas crianças e repletas de magia!

As peças do grupo Cata Vento acontecem no segundo e quarto domingo do mês a partir das 16h no corredor da loja Kings Sneakers.

Confira abaixo a programação dos próximos meses e já deixe anotado na agenda!

09/04: O Mistério do Coelho Bob

23/04: Pinóquio

14/05: Fadas e Piratas

28/05: Alice no País das Maravilhas

O Shopping Bonsucesso funciona de segunda-feira a sábado das 10h às 22h, domingos e feriados das 14h às 20h e praça de alimentação, todos os dias, das 11h às 22h.