Guarulhos é contemplada com projetos de eficiência energética em chamada pública da EDP

A EDP, distribuidora de energia elétrica de Guarulhos, Alto Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte, anuncia os projetos contemplados na Chamada Pública de Projetos de Eficiência Energética – CPP 001/2022. Serão destinados mais de R$ 4 milhões para o incentivo de iniciativas com objetivo da conservação e o uso racional da energia elétrica na área de atuação em São Paulo. Mogi das Cruzes, Guarulhos e Poá estão entre as cidades com projetos vencedores. As ações serão realizadas ao longo do ano de 2023.

As iniciativas selecionadas proporcionarão ao todo uma redução do consumo de energia em cerca de 5.000 megawatts-hora (MWh/ano), o equivalente ao consumo médio anual de aproximadamente 2.035 famílias.

Nas cidades de Mogi das Cruzes e Poá, os projetos serão de substituição da iluminação pública comum por LED. Ao todo serão 1.732 novas luminárias. A ação beneficiará diretamente à população local, já que a tecnologia LED proporciona mais conforto visual e nitidez nas vias, consequentemente, contribuindo para a segurança pública, além de auxiliar na diminuição do consumo de energia e redução também nos custos de manutenção pelos municípios, uma vez que a durabilidade da lâmpada LED é muito superior ao sistema atualmente utilizado. O novo modelo também gera menor impacto ambiental?por não conter mercúrio e outros componentes nocivos em sua composição. Nestas cidades já foram substituídas cerca de 2.800 luminárias por meio dos editais anteriores da Chamada Pública de Projetos da EDP.

Outro projeto contemplado acontecerá no Hospital Geral de Guarulhos – SPDM, com a substituição de 1 chiller e implantação de geração solar de 30,5 kW, visando maior eficiência energética, por meio de geração limpa de energia. Além disso, 40 mil lâmpadas de maior consumo serão substituídas de moradores da área de concessão da companhia, por meio do projeto Eficiência Solidária.

“O edital de eficiência energética da EDP contribui para que a companhia atue como agente transformadora nas cidades de sua atuação. Os projetos trazem resultado efetivo para as localidades, beneficiando a população e o meio ambiente.” Os projetos vencedores foram avaliados por uma comissão julgadora formada por colaboradores da EDP, conforme critérios técnicos estabelecidos no edital e a ação é regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Projetos contemplados na Chamada Pública de Projetos da EDP

Resumo Projeto Cidade Valor aportado pela EDP Substituição de 664 luminárias comuns por LED Iluminação Pública Poá Poá R$ 994.688,00 Substituição de 1068 luminárias comuns por LED Iluminação Pública Mogi das Cruzes Mogi das Cruzes R$ 998.886,00 Substituição de 1 chiller e implantação de geração solar de 30,5 kW Hospital Geral de Guarulhos – SPDM Guarulhos R$ 1.317.424,00 Substituição de 40.000 lâmpadas comuns por LED Clientes residenciais – Projeto Eficiência Solidária Concessão EDP SP R$ 730.410,00 R$ 4.041.408,00