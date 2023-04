Museu Republicano de Itu comemora 100 anos de história com agenda repleta de atrações

Neste mês, o Museu Republicano Convenção de Itu completa 100 anos de fundação e várias atrações estão programadas para comemorar esse importante marco. A partir das 9h do dia 15 de abril, sábado, serão realizadas aproximadamente 20 atividades durante o período de uma semana, com várias instituições da cidade (veja mais informações logo abaixo).

“O Museu Republicano guarda documentos, imagens e objetos sobre a República brasileira e sobre fatos e personagens ituanos. Portanto, é uma instituição de grande relevância para refletirmos sobre a história do nosso país e da cidade de Itu”, diz a Profa. Dra. Maria Aparecida de Menezes Borrego, supervisora do Museu.

Foi nesse local que se realizou, em 18 de abril de 1873, uma reunião de políticos, proprietários de fazendas de café, comerciantes, profissionais liberais e artistas para discutir as circunstâncias do país que, posteriormente, passou a se chamar Convenção de Itu, marco originário da campanha republicana e da fundação do Partido Republicano Paulista.

A casa foi transformada em museu após exatos 50 anos, o então “Museu Republicano Convenção de Itu”. Do encontro de 1873, a instituição guarda o Livro de Ata da Convenção e, de seus participantes, uma coleção de pinturas encomendadas pelo diretor do Museu, Afonso Taunay.

ATRAÇÕES

Entre as atrações em comemoração ao centenário do Museu Republicano de Itu, estão a abertura da mostra “Taunay, o Museu Republicano e Itu”, sob curadoria da Profa. Dra. Ana Paula Nascimento, e o lançamento do livro “Afonso d’Escragnolle Taunay, volume 8”, organizado pela Academia Ituana de Letras (ACADIL), marcados para o dia 15, às 10h, no Centro de Estudos do Museu.

Destaque também para a abertura das exposições “Circulações da Convenção de Itu”, que vai reunir imagens e objetos contemporâneos que fazem menção ao encontro de 1873, e “Miguelzinho bordado”, com 26 bordados e um arraiolo desenvolvidos por um grupo de artesãs a partir de um conjunto de aquarelas de Miguelzinho Dutra, que faz parte do acervo da instituição. Ambas no dia 18, às 12h, no Centro de Estudos.

Na mesma data, mas em ambiente virtual (no site do Museu Republicano), serão disponibilizados novos documentos para pesquisa, entre eles as publicações Solennização do Cincoetenário da Convenção, de 1923, um histórico da instalação do Museu durante as celebrações do cinquentenário da Convenção de Itu, e o Guia do Museu Republicano Convenção de Itu, de 1946.

No dia seguinte, serão realizadas duas oficinas educativas. Em parceria com o Museu da Energia, na oficina “Do ateliê à fotografia – Egner”, destinada ao público infantil, os participantes terão acesso a reproduções de cartões postais realizados pelo fotógrafo Frederico Egner, e serão estimulados a recriá-los, a fim de verificarem as transformações urbanas. Já em parceria com a Escola de Cegos Santa Luzia, acontece a oficina “Memórias da Convenção”.

No dia 21, às 17h, o público vai poder conferir a interpretação de músicas sacras e profanas compostas por Miguelzinho Dutra no “Concerto — Miguel Arcanjo Benício da Assunção Dutra”, no Centro de Estudos, realizado pelo Coral Vozes de Itu do Museu da Música e do Instituto Cultural de Itu, em parceria com o Museu Republicano.

Por fim, no dia 22, será realizada a oficina educativa “Entre pincéis e aquarelas”, em parceria com o FAMA Museu — Fábrica de Arte Marcos Amaro.

Para mais informações sobre toda a programação, confira o site ou as páginas do Museu Republicano nas redes sociais (Facebook e Instagram).