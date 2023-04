Time Guarulhos tem agenda cheia no futsal neste fim de semana

Na sexta-feira (7) Guarulhos realizada a Liga da Amizade de futsal, que acontecerá das 8h às 19h no Ginásio Fioravante Iervolino, na rua Mauritânia, no Jardim Santa Francisca.

A mesma modalidade terá programação extensa no sábado (8), quando acontece o Campeonato Paulista masculino nas categorias sub-7, sub-8, sub-9 e sub-10, das 8h às 13h, com Wimpro Menores Guarulhos enfrentando o Tabuca Juniors. Das 13h às 20h é a vez das categorias sub-12, sub-14, sub-16 e sub-18 entrarem em quadra pelo Campeonato Metropolitano, com Wimpro Menores Guarulhos x Jundiaí. As disputas acontecem no Ginásio Fioravante Iervolino

No mesmo local, mas no domingo (9), é a vez do Estrela de Guarulhos enfrentar o Elite Itaquera pelo Campeonato Paulista de Futsal Masculino nas categorias sub-7, sub-8, sub-9 e sub-10. Os jogos acontecem das 14h às 18h.