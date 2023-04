‘Circuito Cultural’ chega ao Parque Centenário com opções de lazer gratuitas

O Parque Centenário da Imigração Japonesa, de Mogi das Cruzes, receberá no dia 16 de abril o projeto itinerante “Circuito Cultural”, realizado pela Perfectto Projetos para oferecer à população diversas atrações gratuitas de lazer, recreação e cultura. As atividades são gratuitas e acontecem das 09 às 18 horas, com monitores e ambulância com UTI móvel durante todo o evento. O parque está localizado na Av. Francisco Rodrigues Filho, s/n – Cezar de Souza na cidade de Mogi das Cruzes – SP.

A programação (veja completa abaixo) inclui apresentações e oficinas interativas de desenho para colorir e pintar, pintura facial, esculturas de bexiga, brinquedos infláveis, música, dança, teatro e atividades circenses.

A realização é através da Lei Federal de Incentivo à Cultura e Perfectto Projetos, com o patrocínio da NGK DO BRASIL, apoio da prefeitura de Mogi das Cruzes, Ministério da Cultura e Governo Federal.

“O Circuito Cultural” tem como objetivo mesclar os mais diversos elementos da cultura popular brasileira, contemplando os grupos artísticos locais. O evento promete muitas atividades culturais e diversão para todas as idades. É um projeto muito especial que incentiva nossas crianças, adolescentes e jovens a deixarem os aparelhos eletrônicos de lado por algumas horas e mergulharem no mundo das artes. Teremos atrações e oficinas para todos os gostos. Nossa meta é dar voz e visibilidade para as manifestações culturais com o intuito de colaborar com o desenvolvimento e bem-estar de todos os participantes”, afirma Paulo Damião Carvalho Reis, Relações Públicas da Perfectto Projetos.

Inclusão e acessibilidade

O “Circuito Cultural” contará ainda com a presença de profissionais de LIBRAS – Linguagem Brasileira de Sinais para tradução e audiodescrição à disposição dos participantes. Ele já passou pela cidade de Caraguatatuba, Litoral Norte, e depois seguirá para Mogi Guaçu (SP).

Sobre o Patrocinador

Na segunda quinzena de abril de 2023, a CERÂMICA E VELAS DE IGNIÇÃO NGK DO BRASIL LTDA. terá a sua razão social alterada para NITERRA DO BRASIL LTDA. Esta mudança reflete o posicionamento global do Grupo NGK, que desde 1º de abril de 2023 teve o seu logotipo mundialmente alterado para “Niterra”.

Ao combinar as palavras latinas niteo e terra, que significam, respectivamente, “brilhar” e “planeta terra”, o nome Niterra expressa o comprometimento do grupo em contribuir para uma sociedade mais sustentável e um planeta mais brilhante.

Assim, a mudança do nome para Niterra expressa a postura do grupo em edificar o futuro ampliando seu portfólio de negócios em cinco diferentes áreas: Mobilidade; Saúde; Meio Ambiente & Energia; Agronegócio e Comunicações se solidificando como uma empresa em expansão ambientalmente sustentável.

Por mais de 60 anos crescemos de forma constante e, agora, precisamos dar um próximo passo. Vamos usar o conhecimento que adquirimos em toda nossa história como pilar para descobrir e desenvolver novos negócios que possam impactar o mundo positivamente. Essa expansão não significa que deixaremos nossa tradição e padrões de qualidade para trás: as marcas NGK e NTK continuarão a ser usadas para os respectivos produtos de ignição e sensores, que desempenham um papel vital no sucesso da empresa.

Para Yuki Izuoka, presidente da NGK do Brasil, Niterra representa um marco na história do grupo, que aumenta seus esforços para dar ainda mais prioridade à sustentabilidade na operação dos negócios. “Precisamos considerar a preservação do meio ambiente em cada tomada de decisão dentro da organização para proporcionar contribuições efetivas ao planeta e agregar uma nova perspectiva de vida às próximas gerações”, conclui.

Para mais informações, acesse: http://www.ngkntk.com.br/.

Sobre a Perfectto Projetos

A Perfectto Projetos é uma empresa especializada na gestão e produção de ações esportivas e culturais, viabilizadas por mecanismos de incentivos fiscais. Os projetos têm como objetivo garantir o acesso à cultura, esporte e lazer para cidadãos de todas as idades e classes sociais. A Perfectto traz em seu portfólio a realização de diversos projetos próprios, além de ações executadas em parceria com empresas culturais, grupos de teatro e ONGs. Os projetos abrangem desde a produção de eventos culturais de grande porte em praças públicas, até a circulação de projetos em escolas públicas e entidades assistenciais.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO “CIRCUITO CULTURAL” NO PARQUE CENTENÁRIO:

PROGRAMAÇÃO DE ARENA

10h às 18h – OFICINAS CULTURAIS ( PINTURA FACIAL, ESCULTURAS DE BALÕES,DESENHOS PARA COLORIR E PINTAR)

PINTURA FACIAL, ESCULTURAS DE BALÕES,DESENHOS PARA COLORIR E PINTAR) 10h às 18h – BRINQUEDOS INFLÁVEIS GRATUÍTOS

12h às 17h30 – AFERIÇÃO DE PRESSÃO / QUICK MASSAGE / AVALIAÇÃO FÍSICA / AVALIAÇÃO NUTRICIONAL /

13h às 17h – FOTO SPINNER 360°

10h30 às 12h30 e das 15h às 17h – OFICINAS CIRCENSES COM O GRUPO CIA SMILE CIRCUS MALABARES (BOLAS, SWING POI, FLAGS, DEVIL STICK, FLOWER STICK, LENÇOS, DIABOLÕ, AROS, ROLA ROLA, PRATOS DE EQUILIBRIO, FITAS GRD, PERNA DE PAU EDUCATIVA)

(BOLAS, SWING POI, FLAGS, DEVIL STICK, FLOWER STICK, LENÇOS, DIABOLÕ, AROS, ROLA ROLA, PRATOS DE EQUILIBRIO, FITAS GRD, PERNA DE PAU EDUCATIVA) 10h30 às 11h10, 13h às 13h40, 14h40 às 15h20, 16h às 16h40 – ATIVIDADES CIRCENSES ( COM PIMMI NA PERNA DE PAU E O PALHAÇO NÃO SEI)

COM PIMMI NA PERNA DE PAU E O PALHAÇO NÃO SEI) 10h30 às 11h10, 13h às 13h40, 14h40 às 15h20, 16h às 16h40 – CIA DE BONECOS MARUPÁ ENCANTADO (INTERVENÇÃO COM BONECOS ANIMADOS)

(INTERVENÇÃO COM BONECOS ANIMADOS) 10h30 às 11h10, 13h às 13h40, 14h40 às 15h20, 16h às 16h40 – ATIVIDADES CIRCENSES COM OS SOMBRAS (ATIVIDADE CIRCENSE)

(ATIVIDADE CIRCENSE) 13h às 13h40, 14h40 às 15h20, 16h às 16h40 – CAPITÃO GANCHO, ARIEL, SININHO E MALÉVOLA (INTERVENÇÃO COM PERSONAGENS DOS CONTOS DE FADAS)

(INTERVENÇÃO COM PERSONAGENS DOS CONTOS DE FADAS) 11h às 11h30 – CIRANDE DE RODA MOGICAQUI (FOLCLORE)

PROGRAMAÇÃO DE PALCO

9h às 18h – CINEMA – CURTAS METRAGENS (NOS INTERVALOS DAS PROGRAMAÇÕES)

(NOS INTERVALOS DAS PROGRAMAÇÕES) 9h às 10h – ATIVIDADES CORPORAIS (SAÚDE E BEM ESTAR)

(SAÚDE E BEM ESTAR) 10h às 10h05 – STUDIO CAIRO (DANÇA)

(DANÇA) 10h05 às 10h55 – DENGUE O FIM DA PICADA – LUMAX PRODUÇÕES (TEATRO)

10h55 às 11h05 – ESPAÇO DE DANÇA REGINA CASSOLA (DANÇA)

(DANÇA) 11h05 às 11h55 – BRANCA DE NEVE NO ENCANTAMENTO DAS ÁGUAS – LUMAX PRODUÇÕES (TEATRO)

(TEATRO) 11H55 às 12h10 – ESPAÇO DE DANÇA FABINHO VICENTE (DANÇA)

(DANÇA) 12h10 às 12h25 – FERNANDA MORETTI ARTE E MOVIMENTO (DANÇA)

(DANÇA) 12h25 às 12h40 – JULLIET DANCE ACADEMY (DANÇA)

(DANÇA) 12h40 às 12h55 – UBUNTU ESCOLA DE DANÇA (DANÇA)

(DANÇA) 12h55 às 13h10 – SINTONIA ESCOLA DE DANÇA (DANÇA)

(DANÇA) 13h10 às 13h25 – WINGS DANCE AND ARTS (DANÇA)

(DANÇA) 13h25 às 13h40 – ESCOLA DE ADORAÇÃO LUCIANA CAMPOS (DANÇA)

(DANÇA) 13h40 às 13h55 – LUXOR DANÇA DO VENTRE (DANÇA)

(DANÇA) 13h55 às 14h05 – COMPANHIA LOTUS (DANÇA)

14h05 às 14h20 – ESTÚDIO DE DANÇA BRUNA VIANA (DANÇA)

(DANÇA)

14h20 às 14h35 – CENTRO DE ARTES CREATIVE DANCER (DANÇA)

14h35 às 15h – DANÇA DO DRAGÃO – ACADEMIA SHAOLIN VALINHOS (FOLCLORE)

15h às 15h15 – CAMPANHIA ARTÍSTICA MAYARA REZENDE (DANÇA)

15h15 às 15h30- PROJETO MOGI CITY BREAKING (DANÇA)

15h30 às 16h – LYARAH LIVE (MÚSICA)

16h às 16h20 – CLAÚDIA MIDORI & MAYUMI TAKASHASHI (DANÇA)

16h20 às 16h45 – GRUPO KEINDAIKO -TAIKO (FOLCLORE)

16h45 às 17h30 – ORQUESTRA DE VIOLEIROS TERRA DA UVA (MÚSICA)

17h30 às 18h – MUSIC PLAY – (MÚSICA)

Serviço

Projeto: Circuito Cultural

Data: 16 de abril – das 09h às 18h

Local: Parque Centenário da Imigração Japonesa

Av. Francisco Rodrigues Filho, s/n – Cezar de Souza, Mogi das Cruzes.

Entrada: Aberto ao público em geral – gratuito

Informações sobre as atividades e o projeto: http://www.ccultural.com.br