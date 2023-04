Conheça a diversidade do artesanato guarulhense

Seja como um hobby ou uma fonte de renda, o artesanato proporciona uma diversidade de estilos e técnicas com o uso de inúmeros tipos de materiais como madeira, metal, cerâmica, tecido, pedra, argila, vidro e plástico.

Em Guarulhos, diversos artesãos se aprimoram e oferecem uma infinidade de produtos que atendem a todos os gostos, levando beleza e qualidade com um toque de originalidade. Um dos encantos das técnicas é, inclusive, proporcionar a criação de peças únicas como objetos de decoração, podendo chegar até mesmo a verdadeiras obras de arte.

Dados da Subsecretaria do Trabalho Artesanal nas Comunidades, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, contabilizam 700 artesãos em todo o estado, sendo que 80% ganham em média um salário mínimo. Quanto ao perfil, 80% são mulheres, sendo 60% brancas, 60% casadas, 35% com ensino médio, 75% morador de zona urbana e 55% têm no artesanato uma renda complementar.

A profissão de artesão foi regulamentada em 2015 com a Lei nº 13.180. O texto define o artesão como “o profissional que exerce uma atividade predominantemente manual, que pode contar com o uso de ferramentas e outros equipamentos, com produção feita de forma individual, coletiva, associada ou cooperativada”.

O Dia do Artesão é comemorado em 19 de março em homenagem a São José, padroeiro da categoria.