GCM promove palestras e atividades interativas para ampliar a segurança nas escolas

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos iniciou na última semana uma série de palestras e atividades interativas a pais e alunos de escolas da Prefeitura para abordar medidas de reforço à segurança no ambiente escolar e a prevenção de casos de violência e vandalismo. Os trabalhos fazem parte do programa Escola Mais Segura e continuarão durante o ano letivo.

Na oportunidade a comunidade escolar foi informada sobre o reforço da frota de viaturas da ronda escolar, o novo plano de monitoramento em tempo real, que está em operação com cerca de 4 mil câmeras no interior e exterior das escolas, e também a respeito do aplicativo e do botão SOS Escola, que serão disponibilizados para acionar diretamente a GCM e a vigilância motorizada em casos de emergência. Além disso, o controle do acesso de pessoas às escolas está mais rígido, feito mediante identificação prévia.

De acordo com o secretário para Assuntos de Segurança Pública, Márcio Pontes, o objetivo das novas diretrizes é possibilitar um ambiente seguro para o desenvolvimento educacional dos alunos. “Os trabalhos serão ampliados cada vez mais no município em prol de um ambiente de estudos pacífico, que tranquilize os pais, professores e alunos”, reforçou.

Foi discutida também a necessidade de combater a disseminação de notícias sem comprovação que possam causar pânico ou insegurança, além de métodos para que pais e responsáveis identifiquem alterações comportamentais das crianças e monitorem o acesso a conteúdos que possam incentivar a violência.