Piloto guarulhense adia sua estreia na AMG Cup por problemas mecânicos

Neste domingo (16) a AMG Cup Brasil teve sua primeira etapa, realizada no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e apresentou as vitórias na categoria C300 de Marcus Índio e Alexandre Dante (prova 1) e Rodrigo Detilio e Rogério Detilio (prova 2). O piloto guarulhense Pedro Freitas, que tem o apoio da Secretaria de Esportes e leva a marca do # Time Guarulhos, ficou fora após problemas mecânicos.

A estreia na temporada 2023 da AMG Cup Brasil de Pedro (Wonder Visual Care / #Time Guarulhos) precisou ser adiada para o próximo mês: mais jovem piloto do grid da categoria, com 15 anos, ele ficou de fora por um problema mecânico em sua AMG C300 Cup #711.

Ao lado de Lucas Freitas, companheiro na equipe 711 Performance, os pilotos tiveram um ótimo desempenho no final de semana, cravando inclusive a pole position no treino da manhã, superando em 0s207 o tricampeão da categoria, ­­­­Witold Ramasauskas.

Na primeira corrida do dia Lucas Freitas fez uma boa largada, o que confirmou o ótimo desempenho demonstrado durante todo o final de semana, mas um problema mecânico tirou-o da pista logo no início.

Para preservar o equipamento a equipe decidiu não participar da segunda prova do dia, na qual Pedro Freitas assumiria o comando o carro #711, transferindo a estreia do jovem piloto para a segunda etapa da temporada, que acontecerá novamente em Interlagos nos dias 20 e 21 de maio.

“Decidimos recolher o equipamento e não participar da segunda corrida do domingo para entendermos melhor o que aconteceu. Claro que fico chateado por não participar, mas concordo que essa foi a melhor decisão e em maio estaremos novamente competitivos”, declarou Pedro logo após a prova. O regulamento prevê o descarte de uma etapa durante a temporada, o que minimiza o prejuízo para o time.

Confira o calendário da temporada 2023 da AMG Cup Brasil

21/05 – 2ª etapa – Interlagos (SP)

18/06 – 3ª etapa – Interlagos (SP)

30/07 – 4ª etapa – Interlagos (SP)

27/08 – 5ª etapa – Velocitta (Mogi-Guaçu/SP)

24/09 – 6ª etapa – Velocitta (Mogi-Guaçu/SP)

29/10 – 7ª etapa – Goiânia (GO)

26/11 – 8ª etapa – Interlagos (SP)

17/12 – 9ª etapa – Interlagos (SP)